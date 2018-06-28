Кадыров: в Грозном планируют построить новую церковь

ГРОЗНЫЙ, 28 июня. /ТАСС/. Новую церковь планируют построить в Грозном на площади 2 га, сообщил в интервью газете "Известия" глава Чечни Рамзан Кадыров.

"Сейчас есть предложение построить новую церковь в Грозном, большой красивый храм с хорошими условиями, на площади 2 га. Я дал поручение правительству, мэрии Грозного проработать этот вопрос. Мы относимся ко всем религиям одинаково, создаем одинаковые условия", - отметил Кадыров, добавив, что православный храм строится в Шелковском районе Чечни.

В настоящее время в Грозном одна действующая православная церковь Михаила Архангела, которая была заложена в 1868 году терскими казаками и просуществовала до 1990-х годов. В ходе двух военных кампаний храмовый комплекс сильно пострадал, его восстановили в 2004 году. Второй храм в Чечне находится в Наурском районе и рассчитан на 500 прихожан.

Еще один православный храм планируют открыть в Чечне до конца года в Шелковском районе. Комплекс будет включать церковь, а также церковно-приходскую школу, трапезную и дом для семьи священника.