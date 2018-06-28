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Омбудсмены РФ и Украины прибыли в Салехард для посещения Сенцова в колонии

Общество
28 июня, 8:32 дата обновления: 28 июня, 9:00 UTC+3

В пресс-службе российского омбудсмена сообщили, что Людмила Денисова прибыла в Салехард без согласования с Татьяной Москальковой

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МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова прибыла в Салехард и планирует встретиться с осужденным за терроризм Олегом Сенцовым.

"Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова прибыла в Салехард, она планирует встретиться с отбывающим наказание Олегом Сенцовым и посетить ряд социальных объектов", - сообщили ТАСС в пресс-службе омбудсмена.

Собеседник агентства добавил, что тем же рейсом в Салехард прилетела и украинская коллега Москальковой. "Тем же рейсом прибыла в Салехард уполномоченный по правам человека Верховной рады Украины Людмила Денисова. Как и в первый раз, она прибыла самостоятельно, без согласования с уполномоченным по правам человека в РФ и соответствующими российскими структурами", - подчеркнул представитель пресс-службы.

Людмила Денисова направится в Лабытнанги для посещения в колонии осужденного за терроризм Сенцова.

"Я буду отмечать День Конституции (Украины, 28 июня - прим. ТАСС) в Лабытнанги. Уже на полпути к колонии, где отбывает наказание Олег Сенцов", - написала она на странице в Facebook. Украинский омбудсмен уточнила, что прилетела вместе с Москальковой.

Российский омбудсмен во вторник во время поездки в Киев заявила, что лично намерена в ближайшее время посетить осужденного за терроризм Сенцова. Кроме того, она обратилась к руководителю пенитенциарной системы, чтобы к нему допустили врачей, которых предложат адвокаты и родственники.

Северо-Кавказский окружной военный суд 25 августа 2015 года приговорил Сенцова к 20 годам колонии строгого режима. Как установлено следствием и судом, он создал террористическую группу, действовавшую в Крыму. Весной 2014 года ее участники совершили в Симферополе два теракта: подожгли офисы общественной организации "Русская община Крыма" и регионального отделения "Единой России".

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