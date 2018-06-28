Прокуратура в 2019 году проверит захоронения сибирской язвы в Арктике

ИРКУТСК, 28 июня. /ТАСС/. Прокуроры арктических регионов России в первом полугодии 2019 года проверят объекты для биологических отходов и захоронения сибирской язвы, которые расположены в Арктике. Такое требование в четверг на совещании в Иркутске высказал генеральный прокурор РФ Юрий Чайка.

"В первом полугодии 2019 года запланируйте проверку соблюдения законодательства при размещении и обеспечении сохранности объектов для биологических отходов и сибиреязвенных захоронений", - сказал Чайка, обращаясь к прокурорам. Он призвал их незамедлительно принимать меры по привлечению к ответственности лиц, виновных в разливе нефти и нефтепродуктов, заражении почв высокотоксичными и радиоактивными веществами.

По словам первого заместителя генерального прокурора РФ Александра Буксмана, экологическую ситуацию в Арктике усугубляет большое количество заброшенных объектов - это покинутые базы, буровые площадки, свалки хлама, плохо законсервированные скважины.

"В этой связи прокурорам арктических регионов совместно с военными прокурорами флотов и военных округов, транспортными прокурорами следует на регулярной основе мониторить состояние экологической безопасности на объектах размещения опасных отходов", - сказал он.

Буксман отметил, что Росприроднадзору также следует в усиленном режиме контролировать работу своих территориальных структур в Арктике. Он предложил создать специальные мониторинговые службы для отслеживания состояния природы Крайнего Севера. Особенно такие учреждения нужны в Мурманской области, на Ямале, в Норильске, которые "наиболее подвержены негативному воздействию", сказал он.