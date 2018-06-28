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Москалькова прибыла в колонию для встречи с Сенцовым

Общество
28 июня, 10:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, июня. /ТАСС

К проходной исправительной колонии "Белый медведь" также прибыла украинский омбудсмен Людмила Денисова

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МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова совместно с уполномоченным по правам человека в Ямало-Ненецком автономном округе Анатолием Саком прибыли в исправительную колонию "Белый медведь", где отбывает наказание осужденный за терроризм Олег Сенцов.

"Приехала в ИК "Белый медведь" вместе с уполномоченным по правам человека в Ямало-Ненецком автономном округе Анатолием Саком для встречи с Олегом Сенцовым", - сообщила она на странице в Instagram.

С уполномоченным по правам человека в ЯНАО через несколько минут посетим Олега Сенцова.

Публикация от Татьяна Москалькова (@moskalkova.official)

К проходной исправительного учреждения также прибыла уполномоченный по правам человека Верховной рады Украины Людмила Денисова. "Сейчас нахожусь перед воротами колонии, где содержится Олег Сенцов. Мы ждем. Я уже стучала во все двери, сказала, что я здесь, хочу увидеться с руководителем заведения, чтобы подать заявление (для посещения Олега Сенцова - прим. ТАСС)", - рассказала она в эфире телеканала "112. Украина".

Ранее во вторник в аппарате Москальковой ТАСС сообщили, что Денисова прибыла самостоятельно, без согласования с уполномоченным по правам человека в РФ и соответствующими российскими структурами.

Российский омбудсмен во вторник во время поездки в Киев заявила, что лично намерена в ближайшее время посетить осужденного за терроризм Сенцова. Кроме того, она обратилась к руководителю пенитенциарной системы, чтобы к нему допустили врачей, которых предложат адвокаты и родственники.

Северо-Кавказский окружной военный суд 25 августа 2015 года приговорил Сенцова к 20 годам колонии строгого режима. Как установлено следствием и судом, он создал террористическую группу, действовавшую в Крыму. Весной 2014 года ее участники совершили в Симферополе два теракта: подожгли офисы общественной организации "Русская община Крыма" и регионального отделения "Единой России".

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Москалькова, Татьяна Николаевна
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