РАН: границы водоохранной зоны Байкала пересматриваться не будут

ИРКУТСК, 28 июня. /ТАСС/. Границы водоохранной зоны Байкала, изменение которых вызвало нарекание со стороны ученых, в ближайшее время пересматриваться не будут. Об этом сообщил в четверг ТАСС директор Лимнологического института Сибирского отделения РАН Андрей Федотов со ссылкой на ответ, полученный от правительства РФ.

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В апреле этого года правительство утвердило границы новой водоохранной зоны Байкала, подвергнув ее серьезному сокращению. За ее пределы были вынесены несколько десятков населенных пунктов в Иркутской области и Бурятии. Новая норма, призванная снять избыточные запреты для жителей байкальских поселков, вызвала нарекания научного сообщества. В частности, ученые СО РАН обратились в правительство РФ с просьбой пересмотреть это решение.

"Ответ нами получен. Пересматривать это решение правительство не будет. Наше мнение по этому поводу осталось прежним, поскольку никаких новых доводов со стороны властей мы не услышали", - сказал Федотов.

Он напомнил, что возражение лимнологов в связи с новыми нормами, главным образом, связано со снижением статуса уникального озера до объекта "имеющего особо ценное рыбохозяйственное значение": "Мы на правительственном уровне уровняли его со всеми другими водоемами РФ, что входит в противоречие со всеми остальными нормами права о Байкале".

15 июня глава комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев внес на рассмотрение палаты законопроект об утверждении границ Байкальской природной территории и экологических зон озера правовым актом кабмина РФ. Он предложил установить, что границы Байкальской природной территории и экологических зон - центральной экологической зоны, буферной экологической зоны, экологической зоны атмосферного влияния, водоохранной зоны и границы рыбоохранной зоны - утверждаются нормативным правовым актом правительства РФ. По мнению Николаева, инициатива призвана устранить правовую неопределенность в части утверждения границ Байкальской природной территории и экологических зон.

Ранее Николаев также направил запрос Генеральному прокурору РФ Юрию Чайке с просьбой проверить инициативу Минприроды об уменьшении границ водоохранной зоны озера Байкал на предмет нарушения природоохранного законодательства.

Позиция ученых

Сокращение водоохранной зоны Байкала было необходимым, но решение об этом необходимо было принимать с учетом интересов местного населения и их конституционных прав, заведующий лабораторией геохимии и рудообразующих процессов Геологического института Сибирского отделения РАН Евгений Кислов.

"Минприроды РФ признало свою ошибку, что они очень обширную сделали водоохранную зону, это хорошо. Но как это было сделано? Опять так же, как в прошлый раз. У нас есть Конституция РФ, по которой вопросы использования природных ресурсов и охраны окружающей среды относятся к предметам совместного ведения Российской Федерации и субъекта РФ", - сказал Кислов, добавив, что мнения Иркутской области и Бурятии в данном случае не учитывались, а общественные слушания не проводились.

По его словам, новая граница водоохранной зоны не соответствует рекомендациям ученых. В частности, в принятой версии "вырезаны целые коридоры к Байкалу в местах расположения турбаз и предприятий".