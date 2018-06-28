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РПЦ надеется на полноценный диалог по Украине с Константинопольским патриархатом

Общество
28 июня, 13:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, июня. /ТАСС

Глава ОВЦС Московского патриархата заявил, что 9 июля делегация Константинопольского патриархата приедет в Москву

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Глава ОВЦС Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион

Глава ОВЦС Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Русская православная церковь надеется на плодотворный диалог по вопросу украинской автокефалии с делегацией Константинопольского патриархата, которая прибудет в Москву 9 июля. Об этом сказал глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион в интервью греческим СМИ, передает в четверг официальный сайт ОВЦС.

"Делегация Константинопольского патриархата объезжает Поместные православные церкви для того, чтобы выяснить, как в них относятся к идее дарования автокефалии Украинской Церкви. 9 июля делегация приедет к нам в Москву. Мы, конечно, внимательно выслушаем те аргументы, которые будут представлены. Думаю, самое важное - чтобы между двумя нашими Церквами, Константинопольской и Русской, начался полноценный диалог", - сказал митрополит Иларион.

"Заочный обмен мнениями, который происходит в последние месяцы, в том числе через средства массовой информации, - это неподходящий способ решить проблему украинского раскола. Я думаю, что самый лучший способ - это вступить в переговоры", - отметил он.

Митрополит напомнил, что несколько дней назад делегация Украинской православной церкви Московского патриархата посетила Константинопольский патриархат и выразила свое отношение к идее автокефалии, предлагаемой президентом Украины Петром Порошенко и поддержанной представителями непризнанного мировым православием Киевского патриархата. "Очень важным фактом беседы, которая состоялась на Фанаре, является то, что патриарх Варфоломей подчеркнул: раскол для него является расколом, а в Филарете Денисенко он видит инициатора раскола", - сказал митрополит Иларион.

"Мне кажется очень важным, чтобы Поместные церкви являли ту солидарность, которая является залогом единства Православной церкви. Любая поддержка раскола может подорвать это единство, к тому же поддержка раскола в одном месте сразу же побудит раскольников и в других местах поднять головы", - заключил глава ОВЦС.

В конце апреля Верховная рада Украины поддержала обращение президента страны Петра Порошенко к Константинопольскому патриарху Варфоломею с просьбой предоставить разрешение создать на Украине автокефальную православную церковь. В настоящее время в стране действует Украинская православная церковь - единственная каноническая православная церковь, которая представляет собой самоуправляемую церковь в составе Московского патриархата. Кроме того, существуют две непризнанные мировым православием структуры - Киевский патриархат и Украинская автокефальная православная церковь. Начиная с 1991 года власти страны неоднократно предпринимали попытки создать церковь, которая бы была оторвана от Московского патриархата.

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