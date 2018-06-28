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Главгосэкспертиза одобрила проекты строительства трех водозаборов в Крыму

Общество
28 июня, 11:50 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ СИМФЕРОПОЛЬ 28, июня. /ТАСС

Реализация этих проектов позволит обеспечить питьевой водой жителей северной части полуострова

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июня. /ТАСС/. Главгосэкспертиза России выдала положительные заключения проектам строительства Нежинского, Просторненского и Новогригорьевского водозаборов подземных вод в Республике Крым, который испытывает проблемы с водоснабжением из-за перекрытия Украиной северо-крымского канала. Об этом в четверг сообщила пресс-служба организации.

"Главгосэкспертиза России рассмотрела проекты строительства Нежинского, Просторненского и Новогригорьевского водозаборов в Республике Крым. Также была проведена проверка достоверности сметной стоимости строительства Нежинского и Новогригорьевского водозаборов [в Джанскойском районе]. По итогам рассмотрения выданы положительные заключения", - говорится в сообщении.

Реализация проектов позволит обеспечить питьевой водой жителей северной части Крымского полуострова, отметили в пресс-службе. Они будут реализованы в рамках федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя до 2020 года".

"Проектом предусмотрено бурение разведочно-эксплуатационных скважин, а также строительство подземных водозаборов. Нижинский и Просторненский водозаборы будут рассчитаны на добычу до 75 тыс. кубометров воды в сутки каждый. Максимальная добыча воды на Новогригорьевском водозаборе составит 45 тыс. кубометров в сутки", - говорится в сообщении.

Крым испытывает проблемы с водоснабжением и орошением земель, начиная с 2014 года, когда Украина в одностороннем порядке перекрыла воду из Херсонской области, которая поступала по Северо-Крымскому каналу. Канал обеспечивал около 90% потребности полуострова в воде, как в питьевой, так и для орошения сельхозземель.

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