Проект "Театр в школу" появится в Москве в этом году

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Проект "Театр в школу", в рамках которого предполагаются выступления молодых артистов и театральные мастер-классы для школьников, появится в Москве. Об этом сказал руководитель департамента культуры города Москвы Александр Кибовский на совместном совещании департамента культуры и департамента образования Москвы с директорами московских школ и театров в четверг.

"Мы предлагаем с сентября пойти в... школу. У нас сегодня в школах проведены огромные работы по усилению материальной базы, у многих есть достойные актовые залы, которые позволяют проводить... театральные показы на месте. У нас, конечно, и у многих театральных учреждений есть молодые артисты, которые охотно готовы выезжать и на месте с ребятами поработать", - сказал Кибовский.

Кибовский предположил, что подобное движение может дать результат не меньший по своей значимости, чем непосредственное посещение учениками театров.

В свою очередь руководитель департамента образования города Москвы Исаак Калина отметил, этот проект даст актерам дополнительную площадку для реализации потенциала. "Мне кажется, этот проект "Театр в школу" очень полезен и становлению молодых актеров... и это хороший элемент привыкания наших школьников к встрече с театром", - добавил он.