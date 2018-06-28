Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.06:
$ 63.29
€ 73.09
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

РПЦ: каноническая церковь на Украине подвергается беспрецедентному давлению политиков

Общество
28 июня, 12:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, июня. /ТАСС

По словам представителя Московского патриархата, давление оказывается для признания канонической церковью проекта по созданию на Украине "единой поместной церкви"

Поделиться
Материал из 1 страницы
Глава ОВЦС Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион

Глава ОВЦС Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион

© Анна Исакова/пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Каноническая православная церковь на Украине подвергается сегодня дискриминации и беспрецедентному давлению со стороны политиков из-за того, что она не поддержала предложенную украинскими властями идею создания в стране независимой церкви, куда бы вошли представители раскольнических структур. Об этом сказал глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион в интервью греческим СМИ, передает в четверг официальный сайт ОВЦС.

В конце апреля Верховная рада Украины поддержала обращение президента страны Петра Порошенко к Константинопольскому патриарху Варфоломею с просьбой предоставить разрешение создать на Украине автокефальную православную церковь, в то время как священноначалие УПЦ Московского патриархата с таким предложением к Константинополю не обращалось.

"Каноническая Украинская православная церковь, которая является церковью большинства на Украине, подвергается сегодня дискриминации, гонениям и беспрецедентному давлению со стороны светских властей этой страны", - сказал митрополит Иларион. "Давление оказывается для того, чтобы каноническая церковь признала инициированный государством проект по созданию на Украине "единой поместной церкви", - добавил он.

Однако, по его мнению, "в том виде, в каком он задуман украинскими властями, этот проект является невыполнимым и крайне опасным для церкви, поскольку его идея заключается в том, чтобы оторвать каноническую Украинскую православную церковь от Московского патриархата и присоединить ее к двум раскольничьим структурам". Глава ОВЦС напомнил, что сейчас около 50 храмов УПЦ МП силой захвачены раскольниками и националистами, которые также неоднократно заявляли о намерении захватить Киево-Печерскую лавру.

"Кроме того, говорится, что к проекту должны примкнуть униаты. Униаты в этом заинтересованы, поскольку, по их словам, эта единая церковь "должна быть в единстве с преемником святого Петра", а значит, она уже будет не православной, а католической. Получается, мы возвращаемся к ситуации 1596 года, когда власти польско-литовского государства насильственно обращали в унию православных людей", - рассказал митрополит Иларион.

"Нет никакой необходимости создавать какую-то новую "поместную церковь Украины", когда на Украине уже есть поместная церковь. У этой церкви более 12 тыс. приходов, более 200 монастырей, она объединяет миллионы верующих на всей территории Украины. И она не просила об автокефалии", - заключил митрополит.

Православные и греко-католики на Украине

На Украине в настоящее время действует одна каноническая Украинская православная церковь (УПЦ), которая является самоуправляемой церковью в составе Московского патриархата (МП). В стране также существуют две непризнанные мировым православием церковные структуры - Украинская православная церковь Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинская автокефальная православная церковь. Начиная с 1991 года украинские власти неоднократно предпринимали попытки по созданию поместной православной церкви, независимой от Московского патриархата.

В стране действует также униатская греко-католическая церковь, которая подчиняется папе Римскому. Униатство, или грекокатоличество, на территории Украины возникло в конце XVI века, когда ряд епископов Киевской митрополии Константинопольской православной церкви присоединились к Римско-католической церкви. Акт о присоединении был утвержден 19 октября 1596 года на униатском соборе в Бресте. В результате унии в Киевской митрополии произошел раскол на униатов (грекокатоликов) и противников объединения с Римско-католической церковью.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис на Украине
Персоны
Порошенко, Петр Алексеевич
Страны
Россия Украина
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
"Северный поток - 2" может быть проложен в обход Дании в случае ее отказа
2
Норвежские ученые предсказали климатическую катастрофу в Баренцевом море
3
Fox News: Трамп и Путин встретятся в Хельсинки
4
Песков заявил, что Путин прагматично относится к реакции на тему пенсионной реформы
5
Экс-глава СВР: до нового Карибского кризиса США и России еще далеко
6
"Если бы не было побед с "Легией", Черчесов не тренировал бы сборную России"
7
Times: Лондон опасается, что возможные соглашения Трампа и Путина вызовут кризис в НАТО
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости