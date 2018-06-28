Власти Москвы намерены ввести в школьную программу посещение театров

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Власти Москвы выступили с предложением расширить возможности образовательных учреждений для посещения театров и ввести эту культурную традицию в школьную программу. Об этом сообщил в четверг на совместном совещании департаментов культуры и образования заммэра Москвы Леонид Печатников.

"Создается впечатление, что за последние десятилетия интерес школьников к театру, искусству начал подменяться прагматичными целями, уход от эстетики жизни, от театрального искусства - это симптом, который мне представляется достаточно серьезным. <...> Посещать театры и заниматься этой частью деятельности будет являться точно таким же образовательным стандартом, как и все остальное. Трата денег на то, чтобы дети ходили в театр, станет нормальной практикой для школы", - сказал он.

При этом, по словам Печатникова, посещение театров должно быть добровольным. "Никаких планов по посещению не существует, нет задачи заполнить залы, искусственно отправляя туда детей. Право такое у школ есть, и это право становится частью образовательной программы", - пояснил заммэра.

В свою очередь руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский отметил, что Москва является одним из крупнейших театральных мегаполисов мира. "В городе 250 театров, и насыщенность театральной повестки не вызывает сомнения", - сказал он.

Кибовский добавил, что с 1998 года учащимся столицы выделяли около 220 тыс. билетов ежегодно. В программе участвовали 70 театров и 10 концертных организаций из числа подведомственных департаменту культуры, в перечень спектаклей и концертных программ для школьников входило 359 наименований. При новом подходе каждый из 1,5 млн московских школьников сможет не менее одного раза посетить мероприятия в 82 театрах и 21 концертной организации, репертуар подведомственных департаменту культуры театров включает более тысячи спектаклей, рассчитанных на детско- юношескую аудиторию. Благодаря специальной брони московские школьники смогут посетить даже востребованные у публики спектакли.

"Департамент культуры совместно с департаментом образования формирует перечень спектаклей, которые соответствуют школьной программе, максимально приближены к учебному процессу, а также по предложению самих наших театральных организаций, особенно тех 25, которые имеют в приоритете детскую аудиторию. По этому перечню мы осуществляем бронирование билетов, которые учебные заведения смогут заранее выкупать для организованного посещения", - сказал Кибовский, уточнив, что таким образом можно будет бронировать до 10% мест в зрительном зале.