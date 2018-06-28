Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.06:
$ 63.29
€ 73.09
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Между столицей и Подмосковьем могут появиться новые речные маршруты

Общество
28 июня, 12:57 UTC+3

В настоящее время в Московской области действуют три речных маршрута общественного транспорта, ежегодный пассажиропоток по ним составляет около 30 тыс. человек

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Власти Москвы и Московской области начали обсуждать создание новых маршрутов водного общественного транспорта между двумя субъектами. Об этом журналистами в четверг сообщил председатель комитета Московской областной думы по вопросам транспортной инфраструктуры, связи и информатизации Олег Григорьев.

Сейчас, по словам Григорьева, в Московской области действуют три речных маршрута общественного транспорта: два по реке Ока - от причала "Бочманово" (город Коломна) до причала "Притыка" и от причала Серпухов до причала "Сады", еще один по реке Москва от причала "Андреевское" до причала "Лыткарино". В год общий пассажиропоток по ним составляет порядка 30 тыс. человек, причем около 90% составляют люди льготных категорий.

"Буквально сегодня был разговор, что Москва хочет включиться в работу в плане перевозок пассажиров [водным транспортом]. Она хочет дополнительные маршруты. Если Москва и Московская область договорятся, то будут [межрегиональные] маршруты", - сказал Григорьев.

Ранее сообщалось, что мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев на Российском инвестиционном форуме в Сочи подписали агломерационное соглашение, в рамках которого, в частности, планировалось совместно развивать транспортную инфраструктуру двух регионов и инфраструктуру дач в Подмосковье. В середине мая глава столицы заявил, что Москва в 2018 и 2019 годах перечислит Подмосковью более 1,5 млрд рублей на развитие и строительство дорог у садовых некоммерческих товариществ.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в интервью ТАСС рассказал, что Москва и Подмосковье сформируют общий бюджет на строительство дорог до садовых товариществ в Подмосковье, а также на их газификацию, электрификацию и обеспечение водой. Ежегодный размер финансирования составит 5 млрд рублей. 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Воробьев, Андрей Юрьевич Собянин, Сергей Семенович
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
"Северный поток - 2" может быть проложен в обход Дании в случае ее отказа
2
Норвежские ученые предсказали климатическую катастрофу в Баренцевом море
3
Fox News: Трамп и Путин встретятся в Хельсинки
4
Песков заявил, что Путин прагматично относится к реакции на тему пенсионной реформы
5
Экс-глава СВР: до нового Карибского кризиса США и России еще далеко
6
"Если бы не было побед с "Легией", Черчесов не тренировал бы сборную России"
7
Times: Лондон опасается, что возможные соглашения Трампа и Путина вызовут кризис в НАТО
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости