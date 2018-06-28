Между столицей и Подмосковьем могут появиться новые речные маршруты

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Власти Москвы и Московской области начали обсуждать создание новых маршрутов водного общественного транспорта между двумя субъектами. Об этом журналистами в четверг сообщил председатель комитета Московской областной думы по вопросам транспортной инфраструктуры, связи и информатизации Олег Григорьев.

Сейчас, по словам Григорьева, в Московской области действуют три речных маршрута общественного транспорта: два по реке Ока - от причала "Бочманово" (город Коломна) до причала "Притыка" и от причала Серпухов до причала "Сады", еще один по реке Москва от причала "Андреевское" до причала "Лыткарино". В год общий пассажиропоток по ним составляет порядка 30 тыс. человек, причем около 90% составляют люди льготных категорий.

"Буквально сегодня был разговор, что Москва хочет включиться в работу в плане перевозок пассажиров [водным транспортом]. Она хочет дополнительные маршруты. Если Москва и Московская область договорятся, то будут [межрегиональные] маршруты", - сказал Григорьев.

Ранее сообщалось, что мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев на Российском инвестиционном форуме в Сочи подписали агломерационное соглашение, в рамках которого, в частности, планировалось совместно развивать транспортную инфраструктуру двух регионов и инфраструктуру дач в Подмосковье. В середине мая глава столицы заявил, что Москва в 2018 и 2019 годах перечислит Подмосковью более 1,5 млрд рублей на развитие и строительство дорог у садовых некоммерческих товариществ.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в интервью ТАСС рассказал, что Москва и Подмосковье сформируют общий бюджет на строительство дорог до садовых товариществ в Подмосковье, а также на их газификацию, электрификацию и обеспечение водой. Ежегодный размер финансирования составит 5 млрд рублей.