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В Псковской области проходит форум социально ответственного туризма

Общество
28 июня, 15:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, июня. /ТАСС

В мероприятии принимают участие представители 10 регионов России и делегация из Эстонии

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МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Форум социально ответственного туризма "Путешествуя - помогай!" проходит в Псковской области с 28 по 29 июня.

"Первый форум социально ответственного туризма "Путешествуя - помогай!" открылся в четверг, 28 июня, в Пскове. В течение двух дней представители власти и бизнес-сообщества обсудят продвижение идеи ответственного туризма и социальной ответственности через сохранение культурно-исторического и природного наследия, традиций и самобытности Псковской земли", - говорится в сообщении.

Участниками форума стали представители 10 регионов России, а также делегация из Эстонии. В четверг на площадках мероприятия работают секции на актуальные для социально ответственного туризма темы: "Экология как отправная точка диалога в туризме", "Способы сохранения объектов культурного наследия", обсуждаются также ремесла, традиции, самобытность, этническая составляющая и их роль в устойчивом развитии территорий. В рамках форума также работает выставка-ярмарка продукции предпринимателей.

В пятницу на форуме "Путешествуя - помогай!" планируется проведение мастер-классов и благоустройство территории парка вблизи специальной (коррекционной) общеобразовательной школы №1 в Пскове силами участников.

Организаторами мероприятия выступают государственный комитет Псковской области по культуре и центр инноваций социальной сферы региона при содействии Международного центра ответственного туризма и Союза участников ответственного туризма.

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