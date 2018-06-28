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Мособлдума предложила замедлить увеличение пенсионного возраста для женщин

Общество
28 июня, 15:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, июня. /ТАСС

Региональный парламент также предложил обеспечить пожилых людей дополнительными гарантиями на трудоустройство и возможностями по профессиональной переподготовке

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© AP Photo/Frank Augstein

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Мособлдума на заседании в четверг одобрила проект федерального закона о пенсионной реформе и внесла несколько предложений по документу. В частности, региональный парламент предложил замедлить увеличение пенсионного возраста для женщин, дать дополнительные гарантии для пожилых людей на трудоустройство и возможности по профессиональной переподготовке, передает корреспондент ТАСС.

Председатель комитета Мособлдумы по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики Андрей Голубев по итогам заседания парламента объяснил журналистам, что, согласно существующему механизму разработки федеральных законов, Госдума направляет их проекты в региональные парламенты для согласования и возможности внести свои предложения или замечания.

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"Мособлдума приняла решение согласовать концепцию закона, но при этом внести свои замечания и предложения, касающиеся смягчения норм закона и предложений по выработке пакета инициатив, которые бы гарантировали права граждан предпенсионного возраста. ГД установила срок - до 19 июля (для отправки предложений региональных дум по пенсионной реформе)", - сказал Голубев.

По его словам, депутаты регионального парламента поддержали идею скоординировать увеличение пенсионного возраста не с прогнозным показателем увеличения продолжительности жизни, а с ее реальным ростом. "Мы предлагаем посмотреть, как будут расти эти показатели, которые дает Росстат, и в случае исполнения двигаться по пути, который предложен правительством. Если будет отставание, то не повышать так значительно пенсионный возраст", - разъяснил он.

Также Мособлдума предложила Госдуме пересмотреть предложенный предельный возраст выхода на пенсию для женщин. "Мы считаем, что возраст 63 года и рост на восемь лет достаточно значительный, мы предлагаем снизить этот возраст выхода на пенсию", - продолжил Голубев.

Право на работу

Кроме того, депутаты регионального парламента предложили разработать пакет законов, которые бы гарантировали гражданам предпенсионного возраста возможность продолжать работать. "[Предлагается создать] законопроект о квотировании рабочих мест для лиц предпенсионного возраста, увеличение ответственности для работодателей в случае трудовой дискриминации по возрастному принципу. Кроме этого мы предлагаем принять закон, который бы давал экономические преференции тем предприятиям и организациям, которые трудоустраивают пожилых людей", - сказал Голубев.

Также Мособлдума предложила ввести институт аренды рабочих мест для лиц предпенсионного возраста, увеличить количество программ о профессиональной переподготовке пожилых людей и дать им право проходить переобучение в высших учебных учреждениях.

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