Начинает действовать запрет на использование автобусов старше 10 лет для перевозки детей

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Запрет на использование автобусов, возраст которых превышает 10 лет, для перевозки организованных групп детей частично вступает в силу с 1 июля 2018 года. Соответствующее ограничение закреплено правительством в апреле этого года.

"Требования об использовании для перевозки детей автобусов, с года выпуска которых прошло не более 10 лет, вводятся поэтапно в зависимости от категорий автобусов и регионов, по которым проходят маршруты перевозок", - рассказали ТАСС в Госавтоинспекции России.

"Так, с 1 июля 2018 года запрет начинает действовать в отношении организованных перевозок, пункты отправления или прибытия которых находятся в Москве и Санкт-Петербурге, а также Московской и Ленинградской областях, - пояснили ТАСС в Минтрансе РФ. - При этом касаются они автобусов массой до 5 тонн, или так называемой категории М2". При использовании автобусов этой категории в других регионах аналогичные правила начнут действовать с 1 апреля 2019 года.

Для автобусов массой свыше 5 тонн (категория М3) запрет начинает действовать с 1 октября 2018 года и поначалу также будет касаться только Москвы и Санкт-Петербурга, а также Московской и Ленинградской областей. Для перевозок на таких автобусах в других регионах запрет начнет действовать с 1 октября 2019 года.

Безопасность

Новые требования позволят сделать групповые перевозки детей более безопасными, считают власти Москвы и области. "Мы поддерживаем изменение в законодательстве - большинство стран Европы и Америки уже давно перешли на подобные нормы. Часто причиной аварии становятся неисправности, а чем старше автобус, тем выше вероятность, что у него что-то выйдет из строя", - сказали ТАСС в пресс-службе столичного департамента транспорта. Замминистра транспорта Московской области Анна Кротова соглашается, что возраст пассажирского транспорта напрямую влияет на аварийность с его участием. "Чем моложе автобусы, которые возят детей и других пассажиров, тем для пассажиров это лучше", - отметила она.

В Ленинградской области инициативу федерального центра поддерживают и уверены, что такая мера повысит безопасность перевозок. "Когда родители, заказывают экскурсию для детей, они будут знать, что их повезет транспорт, полностью отвечающий всем необходимым требованиям. Такая мера положительным образом скажется и на регулировании рынка заказных перевозок, так как с него начнут уходить те компании, которые не в состоянии работать по современным стандартам", - сказал ТАСС советник вице-губернатора Ленинградской области по вопросам транспорта Михаил Присяжнюк.

Устаревший парк

Правила организованной перевозки детей не регулярными маршрутными автобусами были приняты правительством еще в декабре 2013 года. Они устанавливают целый ряд требований к перевозчикам и сопровождающим, к примеру, по времени и расстоянию перевозки, стажу водителей, питанию детей. Однако вступление в силу одного из основных требований - к возрасту автобусов - несколько раз откладывалось для того, чтобы позволить субъектам РФ и организациям-перевозчикам завершить обновление парка автобусов.

В Москве и области готовы к нововведениям

Как отмечают в столичном дептрансе, средний возраст московского автобуса 4,5 года.

По словам Кротовой, в апреле 2018 года Мособлдума установила предел возраста автобусов для перевозок всех категорий населения в Подмосковье: для малой вместимости до пяти лет, большой и средней вместимости - до семи лет. "Нигде в России до этого момента подобного ограничения не было", - отмечает она, добавляя, что министерством образования области выделены деньги на покупку школьных автобусов и распределения в муниципалитеты.

Опасения из-за частных перевозчиков

Между тем в Санкт-Петербурге и Ленинградской области нововведение расценивают неоднозначно. Государственные перевозчики обновляют парк, но вызывает опасение ситуация с частными перевозками.

Так, в комитете по транспорту Петербурга напомнили, что ранее для городского предприятия "Пассажиравтотранс" было закуплено 20 автобусов туристического класса на 45 и 55 посадочных мест на общую сумму 379 млн руб. В текущем и следующем годах новых закупок не планируется, поскольку нет автобусов, приближающихся к возрасту 10 лет. Всего в реестре перевозчиков Санкт-Петербурга числятся 56 компаний, готовых предоставить свыше 200 автобусов для организованной перевозки детей.

Заместитель председателя комитета по развитию туризма Петербурга Нана Гвичия сообщила ТАСС, что информация о введении нормы до всех туристических компаний была доведена заблаговременно. "Мы надеемся, что они смогли выстроить логистику, и это не отразится на работе. Опасения есть у всех, но пока информации о невозможности обеспечения транспортными средствами у нас нет", - сказала Гвичия.

Подорожают ли детские экскурсии

Против жестких ограничений по возрасту автобусов выступают представители туристической отрасли. Как отметил заместитель директора Северо-западного регионального отделения Российского союза туристической индустрии (РСТ) Павел Румянцев, эта мера может привести к сокращению автопарка, подходящего для перевозки детей, что, соответственно, скажется на стоимости услуг.

"В Петербурге где-то треть автобусов из всего доступного автопарка для перевозок как раз старше 10 лет, но при этом соответствует всем техническим требованиям. Соответственно, если эта норма вступит в силу, у нас сразу выбывает треть подвижного состава, что автоматически приведет к удорожанию стоимости этого вида услуг", - сказал Румянцев ТАСС.

По его словам, уже сейчас можно наблюдать, как "в моменты переходного периода, связанного с ожиданием вступления в силу этой нормы, многие транспортники в принципе предпочитают не брать на себя заказы на перевозку детских групп, а это делает невозможным формирование турпакета как такового".

Время на подготовку еще есть

Поскольку вводимая с 1 июля норма касается прежде всего микроавтобусов, туриндустрия в целом пока спокойно относится к этому нововведению, отметил Павел Румянцев. Но РСТ продолжит добиваться, чтобы возрастной ценз для крупных автобусов, который должен начать действовать с октября, не вводился.

"Наша аргументация строится на том, что возраст автобусов не является определяющим в вопросе обеспечения безопасности перевозок при соблюдении всех остальных требований, с которыми турбизнес согласен - это техосмотр, сопровождение ГИБДД, установка проблесковых маячков и так далее", - сказал представитель РСТ.