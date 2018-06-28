Тринадцать погорельцев получили 1,4 млн рублей после крупного пожара в центре Ростова

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 июня. /ТАСС/. Тринадцать жителей Ростова-на-Дону получили в общей сложности около 1,4 млн рублей помощи после того, как потеряли жилье при пожаре в центре города летом 2017 года, когда сгорело более 160 домов, сообщила в четверг пресс-служба губернатора.

"Средства по распоряжению губернатора Василия Голубева выделены из резервного фонда. Они перечислены на счета пятнадцати жителей Ростова-на-Дону. Все получили по 10 тыс. рублей единовременной материальной помощи, и тринадцать из них - по 100 тыс. рублей финансовой помощи в связи с полной утратой имущества первой необходимости", - говорится в сообщении.

Всего пострадавшим при пожаре уже выплачено 101,6 млн рублей материальной помощи. Жилищный вопрос для большинства практически решен с помощью федеральной субсидии в 259,2 млн рублей. 171 семья уже приобрела жилье либо подыскивает его.

Пожар произошел 21 августа 2017 года в районе Театральной площади, в результате один человек погиб, 58 человек обратились за помощью к медикам. Власти Ростова признали непригодными для проживания и подлежащими сносу 163 дома, 23 дома было решено восстановить. СК возбудил уголовное дело, предварительной причиной назывался поджог.

В начале декабря 2017 года Заксобрание Ростовской области приняло закон, который поможет обеспечить погорельцев жильем.