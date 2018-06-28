В Оренбурге открылась выставка о цирковом силаче Александре Зассе

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Выставка об артисте цирка, сильнейшем человеке XX века Александре Зассе, известном под псевдонимом Удивительный Самсон, открылась в Музее истории Оренбурга, сообщила ТАСС в четверг начальник управления по культуре и искусству городской администрации Татьяна Резницкая.

"Сегодня было организовано открытие выставки, посвященной великому цирковому силачу Александру Зассу. <…> Выставка посвящена 130-летию со дня его рождения и 90-летию со дня начала цирковой деятельности Засса, потому что именно здесь, в Оренбурге он впервые выступил на арене цирка и отсюда началась его творческая судьба, карьера и его творческий путь", - сказала Резницкая.

По ее словам, в открытии юбилейной выставки приняла участие Лесли Вингоу - секретарь городского совета английского города Хокли, где Засс провел последние десятилетия своей жизни и где находится его могила.

"На выставке состоялось великолепное гиревое шоу силами студентов Оренбургского государственного университета, в очередной раз подтверждающее, что традиция силачей на Руси продолжается и люди, которые интересуются именно таким видом искусства и спорта, такие люди живут в Оренбурге и сейчас", - отметила Резницкая

Она добавила, что на выставке представлена коллекция личных вещей Засса, афиш, фотографий, открыток, собранных в Великобритании оренбургским благотворительным фондом "Евразия". Планируется, что экспозиция будет работать до начала сентября.

Александр Засс родился в Российской империи. Основоположник изометрической системы тренировок, снискал титул сильнейшего человека земли, выступал в цирке после Первой мировой войны во Франции, затем в Великобритании под сценическим именем Удивительный Самсон.