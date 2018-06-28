Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.06:
$ 63.29
€ 73.09
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Оренбурге открылась выставка о цирковом силаче Александре Зассе

Общество
28 июня, 18:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, июня. /ТАСС

Экспозиция будет работать до начала сентября

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Выставка об артисте цирка, сильнейшем человеке XX века Александре Зассе, известном под псевдонимом Удивительный Самсон, открылась в Музее истории Оренбурга, сообщила ТАСС в четверг начальник управления по культуре и искусству городской администрации Татьяна Резницкая.

"Сегодня было организовано открытие выставки, посвященной великому цирковому силачу Александру Зассу. <…> Выставка посвящена 130-летию со дня его рождения и 90-летию со дня начала цирковой деятельности Засса, потому что именно здесь, в Оренбурге он впервые выступил на арене цирка и отсюда началась его творческая судьба, карьера и его творческий путь", - сказала Резницкая.

По ее словам, в открытии юбилейной выставки приняла участие Лесли Вингоу - секретарь городского совета английского города Хокли, где Засс провел последние десятилетия своей жизни и где находится его могила.

"На выставке состоялось великолепное гиревое шоу силами студентов Оренбургского государственного университета, в очередной раз подтверждающее, что традиция силачей на Руси продолжается и люди, которые интересуются именно таким видом искусства и спорта, такие люди живут в Оренбурге и сейчас", - отметила Резницкая

Она добавила, что на выставке представлена коллекция личных вещей Засса, афиш, фотографий, открыток, собранных в Великобритании оренбургским благотворительным фондом "Евразия". Планируется, что экспозиция будет работать до начала сентября.

Александр Засс родился в Российской империи. Основоположник изометрической системы тренировок, снискал титул сильнейшего человека земли, выступал в цирке после Первой мировой войны во Франции, затем в Великобритании под сценическим именем Удивительный Самсон.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Оренбургская область
Страны
Россия Франция Великобритания
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Почему банк может заблокировать вашу карту
2
Норвежские ученые предсказали климатическую катастрофу в Баренцевом море
3
"Интер РАО" вывело из правления Карину Цуркан, обвиняемую в шпионаже
4
Песков заявил, что Путин прагматично относится к реакции на тему пенсионной реформы
5
Серена Уильямс отказалась сдавать допинг-тест, пожаловавшись на предвзятое отношение
6
Адвокат: Франция сняла обвинения с Сулеймана Керимова
7
"Северный поток - 2" может быть проложен в обход Дании в случае ее отказа
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости