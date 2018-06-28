Мексиканский "карнавал мертвых" пройдет на улицах Москвы 29 июня

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Аккомпанементы мексиканских фольклорных музыкантов мариачи и карнавальные "танцы скелетов" познакомят москвичей и гостей столицы с праздником Дня мертвых, который ежегодно отмечается в ряде стран Латинской Америки. Как сообщили в посольстве Мексики в РФ, парад и карнавал по случаю древней мексиканской традиции пройдет в Москве 29 июня в дни чемпионата мира по футболу.

"Центральные улицы Москвы наполнятся духом уникального фестиваля доколумбовой эпохи, который чтит любимых членов семьи, уже ушедших из жизни", - пообещали дипломаты.

Парад начнется в 16:00 мск в Доме Мексики в Гостином дворе и завершится у парка ФИФА на Красной площади.

По ходу движения, как рассказали мексиканские представители, можно будет увидеть типичные костюмы артистов, танцующих на улицах под музыку "Карнавала влюбленных" (El Carnaval de Enamorados), и "Великих плясок черепов" (El Gran Fandango de Calaveras). "В 17:00 участники мероприятия смогут насладиться на Красной площади хореографическими танцами и выступлениями мариачи, увидеть традиционный алтарь и посмотреть видео, которое расскажет о корнях и смысле Дня мертвых", - рассказали в посольстве.

По словам генерального директора Мексиканского совета по туризму Эктора Флореса, День мертвых - это отличная возможность для москвичей и гостей столицы получить новый опыт. По его словам, этот праздник "полон потрясающих украшений, восхитительных вкусов, аппетитных ароматов и ослепительных празднеств, которые передавались из поколения в поколение". "В этом году посетители чемпионата мира смогут испытать это на себе", - подчеркнул он.

На мероприятии будут присутствовать представители российских и мексиканских властей.

О празднике

Праздник, посвященный памяти умерших, проходит ежегодно 1-2 ноября в Мексике, Гватемале, Никарагуа, Гондурасе, Сальвадоре. В 2003 году он был включен ЮНЕСКО в список нематериального культурного наследия человечества. В эти дни устраивается карнавал, готовятся сладости в виде черепов и фигурок одетых женских скелетов, напоминающих Катрину (богиня смерти).

В турнирной таблице группы F сборные Швеции и Мексики набрали по 6 очков и вышли в плей-офф чемпионата мира. В 1/8 финала мексиканцы встретятся с бразильцами.