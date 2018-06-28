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Матвиенко поручила за два месяца решить вопрос о спасении Успенской церкви в Иванове

Общество
28 июня, 18:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, июня. /ТАСС

Церковь 1700 года постройки пострадала от сильного пожара в 2015 году

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МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила за два месяца решить вопрос о спасении памятника деревянного зодчества - Успенской церкви в Иванове.

"За все у нас отвечает Министерство культуры, и поэтому они должны выйти на губернатора, на Росимущество, разобраться и спасти этот объект. Срок вам два месяца", - сказала она в четверг на VII парламентском форуме "Историко-культурное наследие России" в Суздале.

О том, что памятник в Иванове может быть в скором времени утрачен, Матвиенко доложил координатор общественного движения "Архнадзор", член Совета при президенте РФ по культуре и искусству Владимир Михайлов.

"Деревянная Успенская церковь 1700 года постройки - редчайший для этого региона, да и для всей центральной части России памятник деревянного зодчества. В ноябре 2015 года она пострадала от сильного пожара, но не уничтожена, ее сруб цел, конструкции целы, и три года комитет по охране памятников Ивановской области пытается заставить пользователя - территориальное управление Росимущества - принять первоочередные противоаварийные меры, чтобы она не рухнула", - пояснил он.

Он добавил, что сроки принятия решения о судьбе церкви планируется передвинуть еще на год, что может привести к тому, что архитектурный памятник будет полностью утрачен.

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