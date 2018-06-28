Новая программа расселения аварийного жилья в Подмосковье начнется с 2020 года

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Власти Московской области планируют начать новую программу расселения аварийного жилья с 2020 года, сообщил в четверг губернатор Андрей Воробьев в эфире телеканала "360".

"С 2020 года мы формируем еще одну, следующую, третью программу расселения, в нее войдет порядка 300 тыс. кв. м аварийного жилья", - сказал Воробьев.

Он добавил, что в рамках этой программы планируется расселить порядка 20 тыс. человек.

По данным министерства строительства Московской области, текущая программа переселения людей из аварийного жилья делится на два этапа. Первый реализовывался с 2013 по 2015 годы и позволил расселить 228,3 тыс. кв. м жилья, признанного непригодным для жизни до 1 января 2012 года.

Второй этап начался в 2016 году и завершится в 2019 году, он рассчитан на расселение жилья, признанного аварийным до 1 января 2015 года. За это время планируется дать новое жилье более 16 тыс. человек и высвободить свыше 266 тыс. кв. м.