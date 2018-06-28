Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.06:
$ 63.29
€ 73.09
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Новая программа расселения аварийного жилья в Подмосковье начнется с 2020 года

Общество
28 июня, 20:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, июня. /ТАСС

В рамках этой программы планируется расселить около 20 тыс. человек, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Власти Московской области планируют начать новую программу расселения аварийного жилья с 2020 года, сообщил в четверг губернатор Андрей Воробьев в эфире телеканала "360".

"С 2020 года мы формируем еще одну, следующую, третью программу расселения, в нее войдет порядка 300 тыс. кв. м аварийного жилья", - сказал Воробьев.

Он добавил, что в рамках этой программы планируется расселить порядка 20 тыс. человек.

По данным министерства строительства Московской области, текущая программа переселения людей из аварийного жилья делится на два этапа. Первый реализовывался с 2013 по 2015 годы и позволил расселить 228,3 тыс. кв. м жилья, признанного непригодным для жизни до 1 января 2012 года.

Второй этап начался в 2016 году и завершится в 2019 году, он рассчитан на расселение жилья, признанного аварийным до 1 января 2015 года. За это время планируется дать новое жилье более 16 тыс. человек и высвободить свыше 266 тыс. кв. м.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Воробьев, Андрей Юрьевич
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Почему банк может заблокировать вашу карту
2
Норвежские ученые предсказали климатическую катастрофу в Баренцевом море
3
Серена Уильямс отказалась сдавать допинг-тест, пожаловавшись на предвзятое отношение
4
Италия заблокировала итоговый документ саммита ЕС
5
"Нафтогаз" оспорит в суде Швеции приостановку решения по делу "Газпрома"
6
"Если бы не было побед с "Легией", Черчесов не тренировал бы сборную России"
7
"Северный поток - 2" может быть проложен в обход Дании в случае ее отказа
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости