Минкультуры дало год подмосковному Серпухову на подготовку, чтобы войти в "Золотое кольцо"

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Министерство культуры РФ дало год на подготовку подмосковному городу Серпухов, чтобы выполнить все требования и войти в "Золотое кольцо" России. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.

"Этим городом стал Серпухов. Что это значит? Можно сегодня немножечко порадоваться, а с завтрашнего дня засучить рукава, вам придется проделать очень большую работу. Мы дадим такое техническое задание, что же через год мы хотели бы увидеть от Серпухова", - процитировали в пресс-службе директора департамента регионального развития и приоритетных проектов Министерства культуры РФ Ольгу Ярилову.

По словам министра культуры Московской области Оксаны Косаревой, Серпухов выдвинули в кандидаты по итогам заседания Совета по рассмотрению заявок городов-претендентов на включение в "Золотое кольцо", которое прошло сегодня в Костроме. Ее слова также привели в пресс-службе правительства и губернатора Подмосковья. Всего было шесть кандидатов: Рязань, Таруса, Александров, Галич, Гороховец и Серпухов.

"Критерии на включение очень серьезные, город должен быть образован не позднее 15 века, и иметь не только историческую и культурная ценность, но и обладать развитой туристской инфраструктурой и комфортной городской средой [гостиницы, рестораны, пешеходные и парковые зоны, дороги, парковки]. Нам дадут рекомендации экспертов Совета, выполнив которые мы в следующем году будем включены в "Золотое Кольцо", - сказала Косарева.

"Все ждут принятия положительного решения и, конечно же, готовы вкладываться в развитие инфраструктуры для того, чтобы туристам, которые хотели бы посетить наш город, было комфортно разместиться, чтобы они с удовольствием могли посетить все объекты", - сказал мэр Серпухова Дмитрий Жариков.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что для региона важно, что Серпухов борется за вход в проект. "Я уверен, что включение города в "Золотое кольцо" России даст новый импульс для развития туризма в регионе. Мы системно ведем работу по благоустройству Серпухова, модернизируем туристическую инфраструктуру, паркинги, все, что связано с комфортной жизнью людей. Я очень надеюсь, что мы победим", - сказал он.