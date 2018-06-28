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Около 500 детей из Ингушетии направят этим летом на лечение в санатории Кабардино-Балкарии

Общество
28 июня, 22:24 UTC+3 МАГАС МАГАС 28, июня. /ТАСС

При отборе в приоритете будут инвалиды, дети с заболеваниями органов дыхания и из малоимущих семей

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МАГАС, 28 июня. /ТАСС/. Более 500 детей из Ингушетии этим летом будут направлены на лечение в санатории Кабардино-Балкарии. При отборе ребят на лечение и отдых, в приоритете инвалиды, дети с заболеваниями органов дыхания и из малоимущих семей, сообщает пресс-служба постоянного представительства республики при президенте России.

"Преимущество отдается детям из малоимущих семей, инвалидам, детям с заболеваниями органов дыхания. Во всех санаториях есть минеральные источники, все необходимое оборудование. С детьми, а их в этом году мы отправляем 513, будут работать квалифицированные специалисты", - приводит пресс-служба слова зампредседателя правительства республики Хусена Зурабов.

По его словам, республика ежегодно направляет детей на лечение в санатории КБР. На данный момент ведется аукцион по определению поставщика санаторных услуг.

"В этом году на отдых детей в пришкольных и стационарных лагерях Ингушетии из республиканского бюджета выделены средства в размере 111 млн 232 тыс. рублей. В эту сумму входят и расходы на отдых в санаториях Кабардино-Балкарии", - цитирует пресс-служба вице-премьера.

Как отмечал ранее глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров, в регионе ведется большая работа по реализации майских указов, в том числе по совершенствованию системы здравоохранения с целью улучшения здоровья детей.

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