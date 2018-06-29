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В офисных зданиях Конгресса США задержали 575 протестующих

Общество
29 июня, 1:13 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 29, июня. /ТАСС

По информации местных СМИ, участники акции протестовали против политики по разделению семей нелегальных мигрантов

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ВАШИНГТОН, 29 июня. /ТАСС/. Более 570 демонстрантов были задержаны правоохранительными органами в четверг в офисах зданий, входящих в комплекс Конгресса США. Об этом говорится в заявлении полиции Капитолия.

"В четверг полиция Капитолия реагировала на сообщения о демонстрациях в помещениях офисных зданий Сената [Конгресса США]", - отмечается в документе. "В общей сложности было совершено 575 задержаний", - указали в пресс-службе.

Полицейские "просили митингующих остановиться и прекратить незаконные демонстрации", а также "задерживали тех, кто отказывался" повиноваться правоохранительным органам. К концу дня все нарушители были отпущены.

Как отмечают американские СМИ, несколько сотен женщин прошли по центру американской столице к Капитолию, протестуя против политики президента США Дональда Трампа по разделению семей нелегальных мигрантов. Уже на территории Конгресса они "совершили акт гражданского неповиновения", отметили местные СМИ.

В последние недели в США разразился скандал, касающийся объявленной в апреле минюстом США политики "нулевой толерантности" к нарушителям миграционного законодательства, в том числе к тем, кто переходит границу с детьми. Задержанных родителей в обязательном порядке заключали под стражу и привлекали к уголовной ответственности. Их детей отправляли в специальные центры содержания, поскольку по американским законам они не могут быть арестованы.

Полиция Капитолия является в США самостоятельным федеральным правоохранительным ведомством, которое занимается охраной Конгресса и обеспечением его безопасности.

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