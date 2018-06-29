Омбудсмен Украины в пятницу вылетает из Салехарда в Москву

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 июня. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека Верховной Рады Людмила Денисова в пятницу вылетает из Салехарда в Москву, сообщил корреспондент ТАСС уполномоченный по правам человека в Ямало-Ненецком автономном округе Анатолий Сак.

Ранее сообщалось, что Денисова в четверг, 28 июня, прилетела на Ямал, чтобы посетить в колонии №8 города Лабытнанги осужденного за терроризм режиссера Олега Сенцова. Однако, как сообщили в аппарате уполномоченного РФ по правам человека Татьяны Москальковой, украинский омбудсмен приехала туда самостоятельно, без согласования с соответствующими российскими структурами.

"Татьяна Москалькова, которая прилетала на Ямал и была у Олега Сенцова, уже в Москве. Денисова вылетает сегодня", - сказал Сак.

Ранее он сообщал ТАСС, что Москалькова беседовала с Сенцовым около часа. По окончании беседы он спросил у Сенцова, как прошла встреча. Сенцов ответил, что "Татьяна Николаевна замечательная женщина" и что они с ней "очень хорошо поговорили".

Северо-Кавказский окружной военный суд 25 августа 2015 года приговорил Сенцова к 20 годам колонии строгого режима. Как установлено следствием и судом, он создал террористическую группу, действовавшую в Крыму. Весной 2014 года ее участники совершили в Симферополе два теракта: подожгли офисы общественной организации "Русская община Крыма" и регионального отделения "Единой России".