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Twitter предоставил возможность искать и идентифицировать рекламные сообщения

Общество
29 июня, 9:20 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Кирилл Волков

На данном этапе пользователи могут осуществлять поиск только политической рекламы

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НЬЮ-ЙОРК, 29 июня. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Сеть микроблогов Twitter запустила сервис, с помощью которого пользователи смогут найти любое опубликованное в ней рекламное сообщение, в том числе политического характера, и получить информацию о том, кто разместил его.

Как говорится в заявлении, опубликованном в интернет-блоге соцсети, задачей сервиса является обеспечение прозрачности в том, что касается размещения рекламных сообщений, в том числе политических. Зайдя на специально созданную интернет-страницу, пользователи с помощью функции поиска смогут найти любой рекламный "твит", а также соответствующую информацию о рекламодателе. Если речь идет о политрекламе, то отображаются дополнительные данные, включая финансовую сумму, потраченную на ее размещение, а также информация о том, на какую аудиторию нацелено данное сообщение.

Как следует из заявления, на данном этапе можно осуществлять поиск лишь политической рекламы, относящейся к федеральным выборам в США, однако со временем соцсеть обещает дать возможность получать информацию о любом рекламном сообщении, размещенном в Twitter.

"Мы делаем как никогда прозрачной информацию о том, кто размещает рекламный контент, имеющий отношение к федеральным политическим кампаниям США", - отмечается в сообщении. С этой целью, как уже ранее было объявлено, соцсеть начала помечать рекламные "твиты" особым знаком.

Соцсеть Facebook ранее уже запустила электронный архив содержащих политическую рекламу сообщений с функцией поиска. В четверг Facebook сообщил, что позволит своим пользователям искать и просматривать любую рекламу на страницах соцсети, имеет она отношение к политике или нет.

Компания Google ранее сообщала, что текущим летом также планирует запустить свой сервис, направленный на обеспечение прозрачности при размещении рекламных сообщений.

СМИ и законодатели неоднократно выступали с утверждениями о том, что Россия якобы размещала в социальных сетях политическую рекламу, чтобы посеять раздор в американском обществе и повлиять на исход президентских выборов США в 2016 году. В ноябре прошлого года представители Facebook,Twitter и Google выступали в связи с этим на слушаниях в Конгрессе США.

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