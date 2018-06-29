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Ждущие получения жилья в Приморье сироты вошли в рабочую группу по распределению квартир

Общество
29 июня, 10:18 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 29, июня. /ТАСС

До конца года планируется приобрести порядка 300 квартир для детей-сирот

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ВЛАДИВОСТОК, 29 июня. /ТАСС/. Сироты, которые стоят в очереди на получение квартир в Приморье, вошли в состав рабочей группы по распределению жилья, которая займется актуализацией контактных данных заявителей. Всего до конца года планируется приобрести около 300 квартир для детей-сирот, сообщает в пятницу пресс-служба краевой администрации.

"Принято решение, что рабочая группа с участием сирот займется актуализацией контактных данных заявителей. <...> До конца года в Приморье планируется приобрести около 300 квартир для детей-сирот. Также в планах на ближайшие годы - строительство 12 жилых домов для ребят из очереди. Три из них начнут строить уже в этом году", - говорится в сообщении.

Рабочая группа создана для того, чтобы показать весь процесс распределения квартир "изнутри" и сделать механизм максимально прозрачным.

Сегодня в Приморье на учете как дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, стоят 7040 человек. Из них 5237 имеют право на получение жилья, так как являются совершеннолетними. Остальные стоят в очереди, но еще не достигли 18-летнего возраста. Часть ребят имеют неисполненные судебные решения на получение квартир.

В бюджете Приморского края на 2018 год на обеспечение жильем детей-сирот предусмотрен почти 1 млрд рублей. С начала года 172 человека обеспечены жилыми помещениями. На сегодняшний день актуальна проблема срыва электронных аукционов на закупку жилья для детей сирот. В среднем половина объявленных аукционов признаются несостоявшимися из-за отсутствия заявок.

Как сообщалось ранее, 13 июня шестеро выпускников детских домов вышли на улицу, чтобы привлечь внимание к проблеме и добиться предоставления жилья. Они объявили голодовку прямо на центральной площади Владивостока с требованием выдать им положенные квартиры. После переговоров с руководством Приморского края они согласились на компромиссный вариант временной аренды жилья, пока не будет решена проблема обеспечения их собственными квартирами.

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