Более 35% "мелких" ДТП оформляют в России по европротоколу

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. ГИБДД России зафиксировала рост оформления незначительных ДТП по европротоколу. Как сообщили ТАСС в Госавтоинспекции, более 35% таких дорожно-транспортных происшествий оформляются без сотрудников ГИБДД.

"В настоящее время уже более 35% от общего количества зарегистрированных незначительных дорожно-транспортных происшествий на российских автомагистралях оформляются без участия сотрудников ГИБДД. Это позволяет существенно экономить время водителей транспортных средств, попавших в аварийную ситуацию, избежать заторов на дорогах, а также более эффективно, чем прежде, использовать личный состав дорожно-патрульной службы", - сказал собеседник агентства.

Он также напомнил, что с 1 июня в России вступил в силу ряд новых правил. Например, лимит по ОСАГО при оформлении ДТП по европротоколу увеличен до 100 тыс. рублей. "Следует понимать, что даже при отсутствии разногласий, без соблюдения указанных технических требований фиксации попавшие в незначительное ДТП водители в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях смогут рассчитывать затем на выплату по европротоколу только 100 тыс. рублей, стандартных теперь для всей России", - отметил собеседник агентства.

Европротокол - это упрощенный порядок оформления аварии без вызова представителей Госавтоинспекции. Воспользоваться им можно лишь при определенных условиях, когда в столкновении участвовало только два автомобиля, оба владельца застрахованы по ОСАГО, нет пострадавших - водителей, пассажиров, пешеходов, - а также если ущерб причинен лишь автомобилям участников ДТП. По словам представителя Госавтоинспекции, ведомство активно поддерживает дальнейшее совершенствование процедуры европротокола, чье развитие способствует увеличению количества самостоятельно оформленных гражданами ДТП.