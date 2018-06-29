Инспекторы охотнадзора на Камчатке застрелят угрожающего людям медведя

ТАСС, 29 июня. Инспекторы охотнадзора застрелят агрессивного медведя, который бродит в окрестностях Петропавловска-Камчатского. Горожан просят пока не выходить в лес, сообщила в пятницу пресс-служба краевого правительства.

"Он [медведь] посетил СНТ "Жемчужина" и распугал ночевавших в лесу людей в районе озера Плоское. Там же в начале июня предположительно этот же зверь загнал на дерево мужчину. Инспекторами агентства принимаются меры к выслеживанию и отстрелу опасного хищника", - говорится в сообщении. Местным жителям в целях безопасности рекомендовали не ходить в лес к северо-востоку от Петропавловска-Камчатского.

Случаи выхода медведей к населенным пунктам на Камчатке фиксируются ежегодно. По данным агентства лесного хозяйства Камчатского края, в 2015 году было официально зарегистрировано более 400 сообщений от граждан о появлении медведей в пределах городов и поселков.

Отстрел животных - вынужденная мера. В 2015 году было убито 53 медведя, представлявших угрозу для человека, в 2014 году - 40. Аномальным был 2013 год - тогда охотоведам пришлось отстрелить более 140 животных.

От лап хищников в 2015 году погиб один человек, еще трое получили травмы, но остались живы. По последним данным, сейчас на полуострове обитает около 21 тыс. медведей.