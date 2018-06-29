Глава СК поручил создать группу для помощи в расследовании дел о врачебных ошибках

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил создать группу экспертов ведомства для помощи в расследовании уголовных дел о преступлениях, связанных с врачебными ошибками. Как говорится в сообщении на сайте СК со ссылкой на официального представителя Светлану Петренко, такое указание Бастрыкин дал на оперативном совещании по вопросу развития Криминалистического центра СК.

"Председатель СК России поручил создать совместную группу, которая будет специализироваться на оказании практической помощи и расследовании уголовных дел о ятрогенных преступлениях", - говорится в сообщении ведомства.

При этом также поставлена задача организовать проведение собственными силами - отделами судебно-медицинских исследований - сложных экспертиз, в том числе по медицинским документам.