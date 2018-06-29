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Сотрудников Минобороны обвинили в хищениях при установке границ шельфа в Арктике

Общество
29 июня, 17:31 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 29, июня. /ТАСС

По версии следствия, подозреваемые похитили около 70 млн рублей, выделенных в рамках госконтракта

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 июня. /ТАСС/. Два сотрудника управления навигации и океанографии Министерства обороны РФ, замначальника картографического производства ВМФ и бизнесмен обвиняются в хищении денежных средств, выделенных в рамках госконтракта на установление внешних границ континентального шельфа РФ в Северном Ледовитом океане. Как сообщает в пятницу объединенная пресс-служба судов Петербурга, уголовное дело будет рассматривать по существу 224 петербургский гарнизонный военный суд.

"224 гарнизонный военный суд <…> назначил судебное заседание по уголовному делу в отношении начальника Управления навигации и океанографии Минобороны РФ <…> Сергея Травина, начальника океанографического отдела указанного управления <…> Леонида Шальнова, замначальника производства ФКУ "208 Центральное картографическое производство ВМФ" Алексея Глазко, генерального директора ООО "Управляющая компания Проминвест" Бориса Савельева", - сказано в сообщении пресс-службы.

По версии следствия, фигуранты, находясь в Москве и Санкт-Петербурге, обманув ряд уполномоченных лиц Минобороны РФ, похитили почти 70 млн рублей, выделенных в рамках госконтракта на установление внешних границ континентального шельфа РФ в Северном Ледовитом океане. Действия Травина, Шальнова, Глазко и Савельева квалифицировали как мошенничество в особо крупном размере.

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