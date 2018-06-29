Для сотрудников ГИБДД разработали новую инструкцию по сопровождению транспорта

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. МВД РФ разработало проект приказа, который утверждает новую инструкцию по сопровождению транспорта автомобилями ГИБДД.

Как сообщили в МВД, документ предусматривает новые способы подачи заявки на сопровождение, в том числе через интернет.

"В частности, предлагается уточнить полномочия должностных лиц МВД, принимающих участие в организации и осуществлении сопровождения транспортных средств автомобилями Госавтоинспекции. Устанавливаются новые способы подачи заявки на сопровождение, в том числе посредством интернета. Определяется перечень документов, которые приобщаются к заявке в зависимости от вида сопровождения", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что в ряде случаев предусмотрено сокращение сроков подачи и рассмотрения заявок на организацию сопровождения. "Кроме того, предлагаются альтернативные способы сопровождения как в границах обслуживаемой подразделениями Госавтоинспекции территории, так и по всему маршруту следования до конечного места прибытия. Определен порядок действий подразделений Госавтоинспекции по реализации мер, направленных на обеспечение безопасного передвижения сопровождаемых транспортных средств, в зависимости от маршрута следования", - сказали в МВД.

Также в новой инструкции будут предусмотрены особенности организации сопровождения организованных перевозок групп детей автобусами.

Уведомление о разработке проекта приказа размещено на Едином портале нормативных правовых актов.