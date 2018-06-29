Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.06:
$ 62.76
€ 72.99
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Для сотрудников ГИБДД разработали новую инструкцию по сопровождению транспорта

Общество
29 июня, 17:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, июня. /ТАСС

Подать заявку на сопровождение можно будет по интернету

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. МВД РФ разработало проект приказа, который утверждает новую инструкцию по сопровождению транспорта автомобилями ГИБДД.

Как сообщили в МВД, документ предусматривает новые способы подачи заявки на сопровождение, в том числе через интернет.

"В частности, предлагается уточнить полномочия должностных лиц МВД, принимающих участие в организации и осуществлении сопровождения транспортных средств автомобилями Госавтоинспекции. Устанавливаются новые способы подачи заявки на сопровождение, в том числе посредством интернета. Определяется перечень документов, которые приобщаются к заявке в зависимости от вида сопровождения", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что в ряде случаев предусмотрено сокращение сроков подачи и рассмотрения заявок на организацию сопровождения. "Кроме того, предлагаются альтернативные способы сопровождения как в границах обслуживаемой подразделениями Госавтоинспекции территории, так и по всему маршруту следования до конечного места прибытия. Определен порядок действий подразделений Госавтоинспекции по реализации мер, направленных на обеспечение безопасного передвижения сопровождаемых транспортных средств, в зависимости от маршрута следования", - сказали в МВД.

Также в новой инструкции будут предусмотрены особенности организации сопровождения организованных перевозок групп детей автобусами.

Уведомление о разработке проекта приказа размещено на Едином портале нормативных правовых актов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Что изменится в жизни россиян с 1 июля 2018 года
2
Слуцкий назвал циничными призывы саммита ЕС по расследованию крушения Boeing MH17
3
Песков заявил, что Путин прагматично относится к реакции на тему пенсионной реформы
4
Почему банк может заблокировать вашу карту
5
Экс-глава СВР: до нового Карибского кризиса США и России еще далеко
6
МИД Литвы надеется, что РФ изменит позицию по приостановке проекта "Миссия Сибирь"
7
Саммит ЕС призвал Россию сотрудничать по расследованию крушения Boeing на Украине
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости