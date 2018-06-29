Средневековый лагерь открылся в центре Вологды в рамках Русских Ганзейских дней

ВОЛОГДА, 29 июня. /ТАСС/. Пятый Международный фестиваль народных промыслов и ремесел "Город ремесел" и проходящие в его рамках Русские Ганзейские дни открылись в Вологде. Одним из наиболее зрелищных проектов стал средневековый лагерь, который создали реконструкторы в историческом центре Вологды, в Кремлевском саду на территории Вологодского Кремля, рассказали ТАСС в администрации города.

"Около 70 реконструкторов разбили средневековый лагерь в Кремлевском саду - княжеский стан со стражей. Это представители исторических клубов из города Кириллова Вологодской области, Мурома, Москвы и Московской области, Чебоксар и Тулы. "Купцы" и "воины" Средневековья будут жить в Кремлевском саду все три дня проведения фестиваля "Город ремесел" и Ганзейских дней, с 29 июня по 1 июля, у них работает кузница, средневековый тир, где можно стрелять из лука, арбалета, метать боевой топор, проводятся лектории об основах воинского дела", - рассказали ТАСС в администрации Вологды.

Еще более зрелищное действо приготовлено на 30 июня, день празднования 871-летия Вологды: реконструкторы из Тулы проведут конное дефиле с демонстрацией средневековых костюмов и доспехов, устроят боевые шоу, показательные выступления по владению средневековым оружием на скаку галопом. У стен Вологодского Кремля будет работать интерактивная экспозиция "Юрта кочевников эпохи Золотой орды".

Как сообщил журналистам мэр Вологды Сергей Воропанов, фестиваль "Город ремесел" привлек более 600 ремесленников из 41 региона России, пяти стран - Эстонии, Таджикистана, Белоруссии, Армении и Узбекистана, а также из всех муниципалитетов Вологодской области. "Наша задача - чтить, помнить традиции наших предков, уважительно относиться к нашей истории. Такие фестивали - это связь прошлого, настоящего и будущего. Вологда сегодня вновь является столицей народных промыслов", - сказал мэр Вологды.

В рамках фестиваля с утра в Вологде работает народная ярмарка и музей под открытым небом "Торгово-ремесленный Посад", выставка "Женские ремесла". Проходят показы одежды, экспозиции изделий мастеров, мастер-классы по росписи, плетению из ивы, кружева, бересты, валянию, вышивке, ткачеству, резьбе по дереву, лепке из глины. Завершит первый день фестиваля огненное представление на Набережной реки Вологды - обжиг керамической двухметровой скульптуры дерева, изготовленной специально к фестивалю гончарами из Рязани. По традиции фестиваля скульптура будет передана в дар городу.