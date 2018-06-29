Мексиканский "фестиваль мертвых" прошел в московском Гостином дворе

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Фестиваль в честь мексиканского праздника Дня мертвых прошел в пятницу в Гостином дворе российской столицы. Гости мероприятия, приуроченного к чемпионату мира по футболу, увидели костюмированное представление и национальные танцы латиноамериканской страны.

Изначально организаторы планировали провести полномасштабное шествие от Дома Мексики до Красной площади, но в итоге ограничились пространством Гостиного двора.

Организаторы отметили, что цель праздника - "объединить семьи и вспомнить о любимых, о душах наших близких". "Мы благодарим их и подносим к алтарю напитки, еду и подарки", - пояснили они.

"День мертвых - одна из самых старых традиций Мексики, которая началась еще в доиспанские времена, когда коренные народы Мексики вспоминали своих мертвых и воздвигали им алтари. Она прошла через колониальную эпоху и достигла наших дней, а в 2003 году стала нематериальным культурным наследием ЮНЕСКО", - добавила культурный атташе мексиканского посольства Кристина Фортуни.

На сцене выступил традиционный ансамбль мариачи - неотъемлемый атрибут мексиканских торжеств. Затем артисты в красочных маскарадных костюмах с лицами, раскрашенными в черепа, стали танцевать, вовлекая гостей в атмосферу праздника.