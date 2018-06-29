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Ограничение движения большегрузов введено на автодорогах Кубани и Адыгеи из-за жары

Общество
29 июня, 22:43 UTC+3 МАЙКОП МАЙКОП 29, июня. /ТАСС

Оно будет действовать с 10:00 до 22:00 мск на десяти подведомственных Росавтодору автодорогах

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МАЙКОП, 29 июня. /ТАСС/. Временное ограничение движения большегрузов из-за жары введено в дневные часы на федеральных дорогах Краснодарского края и Адыгеи, сообщили в пятницу в управлении федеральных автомобильных дорог "Черноморье".

"Из-за экстремальных температур воздуха на Кубани и в Адыгее, превышающих 32 градуса, на федеральных трассах с асфальтобетонным покрытием ограничивается движение большегрузов. Оно будет действовать с 10:00 до 22:00 мск на десяти подведомственных Росавтодору автодорогах", - уточнили в управлении.

Переключение большегрузного трафика на ночной режим работы необходимо для сохранения дорожного покрытия. Временное ограничение движения не распространяется на пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные. Пропуск гарантирован также автомобилям, перевозящим грузы для ликвидации последствий стихийных бедствий или ЧП, дорожно-строительную технику, добавили в ведомстве.

Как ранее сообщали ТАСС в Гидрометцентрах по Краснодарскому краю и Адыгее, опасно высокие температуры (выше 39 градусов) на этой неделе фиксировались на территории двух регионов. Они возникли из-за перетока жаркого воздуха из африканских пустынь.

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