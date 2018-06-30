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По Ленинградской области пройдет десятидневный крестный ход в честь Тихвинской иконы

Общество
30 июня, 0:29 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 30, июня. /ТАСС

Участники хода посетят семь мест, где, по преданию, в XIV веке являлась икона

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 июня. /ТАСС/. Крестный ход длительностью десять дней начнется в субботу в честь одной из самых почитаемых православных святынь - Тихвинской иконы Божией Матери. Как сообщили организаторы в Тихвинской епархии, участники посетят семь мест в Ленинградской области, где, по преданию, в XIV веке являлась икона.

"По благословению митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия и епископа Тихвинского и Лодейнопольского Мстислава крестный ход в 2018 году начинается 30 июня и является составной частью празднования явления Тихвинской иконы Божией Матери, которое состоится 9 июля", - говорится в сообщении устроителей.

В субботу участники посетят литургию в Кронштадтском Никольском Морском соборе (Санкт-Петербург) и пройдут крестным ходом до храма-часовни в честь Тихвинской иконы Божией Матери. Из Кронштадта паломники на автобусе отправятся в деревню Сторожно Волховского района Ленинградской области, откуда начнется пешая часть крестного хода.

Верующие пройдут около 240 км и посетят храмы и монастыри в Волховском, Лодейнопольском и Тихвинском районах Ленинградской области. В их числе - церковь преподобного Александра Свирского, Введено-Оятский женский монастырь, церковь святителя Василия Великого, скит иконы Божией Матери "Неупиваемая чаша", Покровская церковь в деревне Горка. Завершится маршрут в Тихвинском Богородичном Успенском монастыре 9 июля, когда по церковному календарю отмечается праздник явления Тихвинской иконы Божией Матери.

Крестный ход "Путь Богородицы" пройдет в 2018 году в третий раз - первый состоялся в июле 2016 года. Его организатором выступает Тихвинская епархия совместно с Санкт-Петербургской епархией при поддержке правительства Ленинградской области и Дома молодежи Санкт-Петербурга.

Об иконе

Среди множества образов Божией Матери Тихвинская икона особо почитается в России наряду с Владимирской и Казанской. В рукописных "Сказаниях о Тихвинской иконе Богоматери" ее появление на Ладожской земле датируется 1383 годом, он же считается датой основания Тихвина.

В 1507-1515 годах по указу великого князя Василия Иоанновича на месте деревянной церкви, в которой хранилась икона, был возведен каменный Успенский собор. В 1547 году, за несколько дней до венчания на царство, храм посетил Иоанн Грозный. Он основал в 1560 году Тихвинский Богородичный Успенский мужской монастырь.

В годы Великой Отечественной войны православная святыня была вывезена в Псков, затем - в американскую зону оккупации Германии, а оттуда - в Свято-Троицкий собор Чикаго. В 2004 году икону торжественно возвратили на ее историческое место в Тихвинскую обитель.

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