В Воронеже оркестр исполнит галоп, написанный 150 лет назад к прибытию первого поезда

ВОРОНЕЖ, 30 июня. /ТАСС/. Реконструкция прибытия первого поезда в Воронеж пройдет в субботу на главном железнодорожном вокзале города "Воронеж-1", на перроне покажут театральную постановку о встрече первого в истории города пассажирского состава. Воронежский губернаторский оркестр впервые за 150 лет исполнит старинный галоп в честь прибытия первого поезда в город, рассказал ТАСС представитель пресс-службы управления Юго-Восточной железной дороги (ЮВЖД).

"Воронежский губернаторский оркестр сыграет галоп с названием "Воронежская железная дорога", который композитор Петров написал 150 лет назад к прибытию первого поезда в Воронеж. Ноты благодаря краеведам нашли в архиве Воронежской областной библиотеки имени Никитина, их разложили для оркестра, который на встрече ретро-поезда впервые спустя полтора века исполнит эту мелодию на площади у главного железнодорожного воронежского вокзала "Воронеж-1", - рассказал представитель ЮВЖД.

Он добавил, что на вокзал прибудет паровоз, похожий на тот, что впервые приехал в "Воронеж-1" июля 1868 года. "Около 50 актеров из труппы Мичуринского драматического театра в стилизованных костюмах на перроне сыграют инженеров и строителей первой Козлово-Воронежской дороги, а также людей, которые ожидают первого поезда, они же исполнят роли пассажиров, впервые приезжающих в город по железной дороге", - уточнил собеседник.

По его словам, в театрализованном празднике главную роль станционного смотрителя исполнит актер Воронежского Камерного театра Андрей Мирошников. "Ровно 150 лет назад в Воронеже в честь прибытия первого поезда также устроили губернаторский бал и званый ужин", - добавил представитель пресс-службы.

На Рязано-Козловской железной дороге линия между городом Козловым (ныне Мичуринск Тамбовской области) и Воронежем построили в 1867 года, грузовое движение по ней пустили с 1 февраля 1968 года, пассажирское - спустя полгода, с 1 июля. Сегодня Юго-восточная железная занимает центральное положение в сети железных дорог России, она связывает восточные районы и Урал с Центром, а районы Севера, Северо-Запада и Центра с Северным Кавказом, Украиной и государствами Закавказья. Эксплуатационная длина ЮВЖД - 4,18 тыс. км или 5% протяженности сети. Управление ЮВЖД находится в Воронеже, где имеются три вокзала: "Воронеж-I", через станцию которого проходит до 169 пар поездов в сутки, "Воронеж-Курский" и "Воронеж Южный".