Собянин поблагодарил полицию за обеспечение порядка в Москве в ходе ЧМ-2018

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин поблагодарил сотрудников органов внутренних дел за обеспечение безопасности и правопорядка на чемпионате мира по футболу.

"От вас зависит очень много и с точки зрения гостеприимства, чтобы гости чувствовали себя комфортно, с другой стороны - знали меру и чувствовали, что здесь обеспечен надлежащий правопорядок и безопасность", - сказал Собянин, общаясь в субботу со столичными полицейскими при осмотре нового здания ОВД района Гольяново. По его словам, в целом ситуация в городе во время ЧМ спокойная.

"Огромные ресурсы задействованы. Болельщики у нас не буйные, но очень активные", - отметил мэр.

Он подчеркнул, что надлежащий уровень безопасности должен быть обеспечен до конца проведения всего чемпионата.

"Впереди самые сложные испытания - полуфинал, финал - время очень горячее. Надеюсь, что все будет хорошо", - добавил Собянин.