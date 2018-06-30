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Собянин поблагодарил полицию за обеспечение порядка в Москве в ходе ЧМ-2018

Общество
30 июня, 13:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, июня. /ТАСС

Мэр отметил, что болельщики в столице не буйные, но очень активные

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МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин поблагодарил сотрудников органов внутренних дел за обеспечение безопасности и правопорядка на чемпионате мира по футболу.

"От вас зависит очень много и с точки зрения гостеприимства, чтобы гости чувствовали себя комфортно, с другой стороны - знали меру и чувствовали, что здесь обеспечен надлежащий правопорядок и безопасность", - сказал Собянин, общаясь в субботу со столичными полицейскими при осмотре нового здания ОВД района Гольяново. По его словам, в целом ситуация в городе во время ЧМ спокойная.

"Огромные ресурсы задействованы. Болельщики у нас не буйные, но очень активные", - отметил мэр.

Он подчеркнул, что надлежащий уровень безопасности должен быть обеспечен до конца проведения всего чемпионата.

"Впереди самые сложные испытания - полуфинал, финал - время очень горячее. Надеюсь, что все будет хорошо", - добавил Собянин.

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