Гостям ЧМ продемонстрировали развод караулов Президентского полка

Сборная Франции обыграла аргентинцев и вышла в четвертьфинал чемпионата мира по футболу

Сборная Франции обыграла аргентинцев и вышла в четвертьфинал чемпионата мира по футболу 30 июня, 18:54

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Военнослужащие Президентского полка провели церемониальное выступление для москвичей и гостей чемпионата мира по футболу. Торжественный развод пеших и конных караулов состоялся на Красной площади.

В разводе караулов приняла участие Рота специального караула, Кавалерийский почетный эскорт Президентского полка и Президентский оркестр - подразделения Службы коменданта Московского Кремля ФСО.

Перед началом действия на площадь вышел оркестр, который исполнил известные футбольные мотивы. В ногах у дирижера был официальный футбольный мяч чемпионата мира. Болельщики из разных стран активно пели на своих языках, после чего под аккомпанемент военных песен появился конный и пеший караул.

По окончании дирижер продемонстрировал свою футбольную технику, почеканив мячом. После чего вместе с одним из военнослужащих сделал несколько точных передач. Затем взял мяч в руки и трижды свистнул, завершив мероприятие так, как главный судья заканчивает футбольный матч.

Вход свободный

Увидеть церемонию мог каждый желающий. Даже в проливной дождь посмотреть на столь зрелищное мероприятие пришли тысячи людей. Россияне заботились о гостях столицы и укрывали приезжих зонтиками.

Гвардейцы продемонстрировали динамичные перестроения военнослужащих в различные варианты строя и выполнение ими специальных приемов с оружием. Особое внимание уделялось слаженности и четкости при выполнении всех элементов программы. Визитной карточкой кремлевцев является строевой шаг, который и был исполнен.

"Я случайно услышал оркестр, множество людей и решил тоже подойти посмотреть. И очень доволен. Я занимался танцами в детстве, могу сравнить слаженность и синхронность движений военных с танцевальными. Это высший уровень", - рассказал колумбиец Маурисио.

Пеший караул на три четверти состоит из военнослужащих осеннего призыва, проходящих службу в Роте специального караула. Наиболее сложные специальные строевые приемы с оружием выполнили военнослужащие, проходящие службу по контракту. 14 всадников Кавалерийского почетного эскорта исполнили весьма сложные элементы, среди которых, например, "конная карусель", "восьмерка", "мельница", "свеча" и "цепочка", а также приемы со штатным холодным оружием.

"Меня больше всего впечатлила конница, - отметил мексиканец Мигель. - Никогда подобных мероприятий не видел. Они исполняют сумасшедшие вещи. Не могу себе представить что-то подобное у нас в стране".

Военные были облачены в особую церемониальную форму, элементы которой соответствуют парадной форме Российской императорской гвардии образца 1909-1913 годов. "Мне очень понравилось все представление, несмотря на дождь. Впечатлила слаженность действий и великолепная музыка в исполнении оркестра. А еще у них [гвардейцев] очень красивая форма", - отметила японка Юки.

Справка

Развод гвардейских караулов считается одной из самых красочных и зрелищных воинских церемоний, закрепленных в воинских Уставах и Артикулах с Петровских времен, хотя подобные церемониалы существовали еще при Великом князе Иване III. Во времена Российской империи развод не был привязан к определенному месту и проводился в резиденции или ставке, где непосредственно находился император. Гвардейцы несли караульную службу как во внутренних помещениях резиденции, так и на внешних ее постах. Возрожденная торжественная церемония развода караулов проводится в Кремле с 2005 года каждую субботу с апреля по октябрь.