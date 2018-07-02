Роскомнадзор стал в два раза чаще блокировать ресурсы с онлайн-играми

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Роскомнадзор с января по июнь 2018 года заблокировал 22 тыс. ресурсов с незаконными онлайн-играми, при этом за аналогичный период прошлого года ведомство ограничило доступ всего к 11 тыс. таких сайтов. Об этом сообщает в понедельник газета "Известия" со ссылкой на Роскомнадзор.

Как уточняет издание, под блокировку попали сайты, позволяющие участвовать в лотереях и азартных играх, а также делать ставки в нелегальных букмекерских интернет-конторах.

Отмечается, что выявлением ресурсов, с помощью которых организуют и проводят азартные игры и лотереи в интернете, занимается Федеральная налоговая служба (ФНС), а Роскомнадзор осуществляет непосредственно блокировку сайтов, внесенных в Единый реестр запрещенной информации. По данным газеты, первые решения ФНС поступили в Роскомнадзор в 2015 году. Тогда был закрыт доступ к 756 сайтам и страницам, в 2016-м - уже 13 тыс., в 2017-м - 30,5 тыс.

Как пояснили изданию в ФНС, большинство закрытых страниц - "зеркала" сайтов интернет-казино и нелегальных букмекерских контор. К примеру, у одного из сайтов казино было выявлено 902 "зеркала", доступ к ним ограничен.

Единый реестр запрещенных сайтов в сети Интернет начал работу 1 ноября 2012 года. Речь идет о сайтах, пропагандирующих употребление наркотиков, самоубийства, детскую порнографию, а также о ресурсах, организующих азартные игры и незаконные лотереи.