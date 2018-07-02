Власти Москвы обнародовали календарь дней открытых дверей в столичных клиниках

МОСКВА, 2 июля. /Корр. ТАСС Екатерина Лука/. Департамент здравоохранения Москвы разработал календарь дней открытых дверей "Входите, открыто!", где горожане смогут узнать расписание всех мероприятий, запланированных к проведению в столичных клиниках. Об этом в понедельник сообщил ТАСС руководитель департамента Алексей Хрипун.

"Наши московские клиники регулярно проводят дни открытых дверей для всех желающих - для будущих мам, родителей с детьми, пожилых пациентов, для всех, кто интересуется вопросами здорового образа жизни и сохранения своего здоровья. На официальном сайте столичного Депздрава запущен календарь дней открытых дверей "Входите, открыто!". В календаре публикуется расписание всех мероприятий для жителей города по самым разным направлениям", - сказал он.

В пресс-службе департамента здравоохранения ТАСС уточнили, что "Проект "Входите, открыто!" направлен на профилактику заболеваний и их раннюю диагностику. Все желающие могут посетить мероприятия, встретиться с врачами, получить консультацию специалистов и пройти различные обследования.

Так, по словам Хрипуна, в июле в медицинских организациях столицы пройдет более 150 различных мероприятий. Это и образовательные лекции, бесплатные обследования и консультации, экскурсии по клиникам и роддомам. Кроме того, в июле пройдет более 70 мероприятий для будущих родителей в столице, из них более 40 - это регулярные школы для будущих мам, 15 родильных домов откроют свои двери для всех желающих, а для пожилых пенсионеров будут еженедельно проводиться специализированные мероприятия.