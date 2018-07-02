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Роскомнадзор не планирует приостанавливать вещание Deutsche Welle в России

Общество
2 июля, 14:45 UTC+3

Замглавы ведомства Вадим Субботин отметил, что в работе телеканала "выявлены отдельные замечания"

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Заместитель главы Роскомнадзора Вадим Субботин

Заместитель главы Роскомнадзора Вадим Субботин

© Михаил Почуев/ТАСС

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Роскомнадзор по запросу комиссии Совета Федерации по информационной политикепровел проверку немецкого телеканала Deutsche Welle в России, были выявлены замечания, однако приостановка вещания не планируется. Об этом заявил заместитель главы Роскомнадзора Вадим Субботин, слова которого приводит пресс-служба ведомства.

"По запросу комиссии Совета Федерации по информационной политике Роскомнадзором проведена проверка вещания в Российской Федерации телеканала DW-TV [Deutsche Welle], - отметил он. - Выявлены отдельные замечания в работе телеканала. Однако принятие каких-либо действенных мер реагирования, включая вынесение предупреждений или приостановление лицензии на вещание немецкого телеканала, со стороны Роскомнадзора в настоящее время не планируется".

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