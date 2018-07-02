Минтруд: большинство молодых россиян поддерживает внедрение электронных трудовых книжек

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Мнения россиян относительно замены традиционных трудовых книжек на электронные разделились примерно поровну, однако большинство молодых работников до 35 лет поддерживают внедрение цифровых трудовых книжек, сообщает в понедельник пресс-служба Минтруда РФ.

"Предпочтения работающего населения разделились поровну: 49% выступают за электронную версию трудовых книжек, 51% являются сторонниками традиционного формата. Среди молодых работников преобладает выбор в пользу цифрового формата данных - за него выступают 60% работников в возрасте до 35 лет", - цитирует пресс-служба слова главы Минтруда Максима Топилина.

Минтруд напоминает, что электронная трудовая книжка основана на имеющейся инфраструктуре и отчетности Пенсионного фонда России. Проект предусматривает дополнение информационной системы ПФР с 2020 года данными о трудовой деятельности гражданина - например, сведениями о приеме на работу, переводах, увольнениях работника, его образовании.

"В следующем году предусматривается переходный период, когда работодатели должны будут внести изменения в локальные нормативные акты, подготовить программно-технические средства для подготовки к передаче в ПФР информации в режиме онлайн и проинформировать работников о новых положениях Трудового кодекса", - цитирует пресс-служба слова Топилина.

При этом, по словам министра, срок ведения бумажных книжек не ограничивается, учитывая различия в характере трудовой деятельности, готовность работодателей и работников, их волеизъявление.

Электронный кадровый документооборот

В сообщении отмечается, что помимо законопроекта об электронной трудовой книжке Минтруд России ведет работу по формированию подходов и определению сроков для внедрения норм, дающих работодателю право ведения кадрового документооборота в электронном виде.

С апреля 2018 года проводится эксперимент по апробации механизма ведения кадровых документов в электронной форме. "Завершение эксперимента планируется в ноябре 2018 года. По его итогам будут подготовлены предложения и определены этапы внедрения соответствующих норм", - отмечается в сообщении.

Пресс-служба Минтруда напоминает, что в эксперименте принимают участие такие крупные компании как АО "Северсталь Менеджмент", ООО "Сибур", ПАО "Татнефть"им. В.Д. Шашина, ПАО "Мечел", ОАО "Российские железные дороги", ПАО "Автоваз" и др., представители банковского сектора - ПАО "Росбанк", АО "Альфа-банк", АО "Газпромбанк".