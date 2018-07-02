Реконструкцию Апраксина двора в Петербурге завершат к 2025 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июля. /ТАСС/. Новый инвестор ООО "Инвестиционно-строительная компания Апраксин двор" завершит реконструкцию исторического Апраксина двора в центре Санкт-Петербурга к 2025 году. При этом общий объем инвестиций с учетом заемных средств составит 5,1 млрд рублей. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба комитета по инвестициям города.

"Инвестор (ООО "Инвестиционно-строительная компания Апраксин двор") обязуется осуществить приспособление для современного использования 21 объекта недвижимости на территории Апраксина двора. Общий объем инвестиций в проект составляет 5,1 млрд. рублей, из которых собственные средства инвестора - 1,5 млрд. рублей, подтвержденные заемные средства - 3,6 млрд. руб. Срок окупаемости проекта составляет 16 лет, срок реализации проекта - с 2018 по 2025 годы", - сказано в сообщении.

Проект "Преобразование территории Апраксина двора" признан стратегическим инвестиционным проектом Санкт-Петербурга в 2007 году. Ранее реализацией проекта преобразования Апраксина двора занималось ООО "Главстрой-СПб", сейчас ни один инвестор за проектом не закреплен. Как пояснила ТАСС директор по связям с общественностью "Главстрой-СПб" Анна Отрощенко, компания прекратила свое участие в проекте, поскольку истек срок реализации соглашения, однако была готова продолжить участие в реконструкции, но не увидела заинтересованности со стороны руководства города в продлении контракта. Сейчас компания владеет несколькими историческими зданиями комплекса, остальные находятся в собственности города.

ООО "Инвестиционно-строительная компания Апраксин двор" входит в группу компаний "КЦ Питер", которая наряду с Санкт-Петербургом является крупнейшим собственником площадей на территории Апраксина двора.

Комплекс Апраксина двора является памятником архитектуры, включающим в себя несколько десятков корпусов. Строительство торговых лавок здесь началось в 1754 году, а к концу XVIII века сформировались обширные торговые ряды. К середине XIX века в Апраксином дворе была сосредоточена почти вся букинистическая торговля Санкт-Петербурга, в последние десятилетия - рынок дешевых товаров.

Согласно новой концепции, тут появятся апартаменты, офисные площади, ресторанная улица и гастрономические лавки, экспериментальная сцена Большого драматического театра и ряд культурных пространств. Как ранее сообщалось, стоимость реновации исторического торгового квартала Апраксин двор, расположенного в центре Петербурга, превысит 20 млрд рублей. Завершить работы планировалось в 2023 году.