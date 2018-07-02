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Правительству представят пакет из 30 мер по повышению безопасности в школах

Общество
2 июля, 15:54 UTC+3 ПЕНЗА ПЕНЗА 2, июля. /ТАСС

Уточняется, что в пакет вошли меры информационной безопасности и меры, "связанные с безопасностью образовательного учреждения"

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ПЕНЗА, 2 июля. /ТАСС/. Пакет из 30 мер по повышению безопасности в школах, разработанных после серии инцидентов с применением холодного и травматического оружия в общеобразовательных учреждениях, будет представлен правительству РФ в ближайшее время. Об этом в понедельник сообщила ТАСС уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

"Мы не только организовали проверки в школах, но и провели мониторинг законодательства в разных аспектах, подготовили целый список мер, которые планируем в ближайшее время представить правительству", - сказала Кузнецова в ходе рабочей поездки в Пензу.

По ее словам, подготовлены 30 методических мер, а также "меры касательно информационной безопасности и меры, связанные с безопасностью образовательного учреждения".

В начале 2018 года произошел целый ряд инцидентов, связанных с применением оружия в российских школах. 15 января в одной из школ Перми в результате конфликта молодых людей, вооруженных холодным оружием, пострадали 15 человек. 21 марта в одной из школ Шадринска Курганской области 13-летняя девочка открыла стрельбу из пневматического пистолета, пострадали семеро детей. 18 апреля 17-летний ученик коррекционного класса школы в Стерлитамаке (Башкирия), по данным следствия, пришел в общеобразовательное учреждение с ножом и емкостью с бензином, ранил трех человек, включая учительницу, и пытался поджечь класс.

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