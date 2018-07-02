Корреспонденту "Дождя" Алексею Коростелеву запретили въезд на Украину

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Сотрудники Госпогранслужбы Украины не пустили корреспондента телеканала "Дождь" Алексея Коростелева на территорию страны. Об этом в понедельник сообщается на сайте телеканала.

"Пограничная служба Украины отказала корреспонденту "Дождя" Алексею Коростелеву в пересечении границы. Соответствующий документ ему предъявили в киевском аэропорту Борисполь", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Коростелев ехал на тренинг по журналистским расследованиям, который организует консорциум OPEN Media Hub. При прохождении паспортного контроля в аэропорту ему сообщили о необходимости пройти собеседование и забрали паспорт.

"Спустя четыре часа сотрудник погранслужбы передал Коростелеву документ об отказе в пересечении границы. В нем говорится, что корреспондент не подтвердил цель поездки в страну, а также наличие достаточного количества денег - из расчета $50 на каждый день нахождения в стране", - сообщается на сайте телеканала. В документе об отказе в пересечении границы указано, что у корреспондента "Дождя" отсутствует приглашение от организаторов тренинга, однако по словам самого Коростелева, соответствующее приглашение у него есть, а связанные с мероприятием расходы взяли на себя организаторы.

"Пограничники сказали, что Коростелеву дадут билет на рейс до Кишинева, откуда он прилетел в украинскую столицу", - говорится в сообщении.

Тренинг, организованный OPEN Media Hub, пройдет в Киеве со 2 по 6 июля.