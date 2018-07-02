Празднование 1030-летия Крещения Руси пройдет в Смоленской области в конце июля

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Празднование 1030-летия Крещения Руси состоится 28-29 июля в Смоленской области у истоков реки Днепр и на Владимирской набережной Смоленска. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе администрации региона.

"В Смоленской области пройдут юбилейные мероприятия, приуроченные к 1030-летию Крещения Руси. День памяти равноапостольного Князя Владимира будет отмечаться в Смоленске 28 июля на Владимирской набережной. На следующий день, 29 июля, эпицентр праздничных событий переместится в Сычевский район, к истокам великой славянской реки Днепр, в водах которой князь Владимир святил Русь. В Свято-Владимирском мужском монастыре пройдут торжества в присутствии большого числа паломников, местных жителей, гостей из самых разных регионов страны и зарубежья", - сказали в пресс-службе.

Князь Владимир (около 960-1015 годы) - князь новгородский (970-988) и киевский (978-1015), при котором произошло Крещение Руси, канонизирован как равноапостольный. Традиционно, согласно летописям, введение в Древней Руси христианства относят к 988 году.