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Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышке дифтерии на Украине

Общество
3 июля, 6:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, июля. /ТАСС

С начала 2018 года на территории Луганской области были зарегистрированы два случая заражения инфекцией

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© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Роспотребнадзор предупредил россиян, планирующих поездку на Украину, об угрозе дифтерии в этой стране. Об этом во вторник сообщается на сайте ведомства.

"По оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) от 22 июня, в 2018 - 2019 годах Украине грозит вспышка дифтерии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что два случая дифтерии были зарегистрированы с начала 2018 года на территории Луганской области. Ведомство подчеркивает, что "серологические исследования, которые необходимы для подтверждения диагноза, не проводятся".

Роспотребнадзор указывает на данные ВОЗ, согласно которым в последние три года Украина испытывает нехватку вакцины против дифтерии и кори, что может привести к эпидемиологическим осложнениям.

Ведомство также напоминает, что главной профилактической мерой против дифтерии является иммунизация. Отмечается, в России прививки против этой инфекции проводятся в рамках национального календаря.

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