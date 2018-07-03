Исследование: почти половина россиян в 2018 году перестала экономить на лекарствах

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Почти половина населения России (49%) в 2018 году перестала экономить на лекарствах, что на 14 процентных пункта больше показателя 2017 года. Об этом говорится в сообщении исследовательского холдинга "Ромир".

"Очередное исследование общественного мнения, проведенное Ромир показало, - почти половина населения России (49%) не экономит на лекарствах. С учетом того, что стоимость медикаментов не снижалась, результаты опроса могут прямо указывать на общий рост благосостояния", - говорится в исследовании.

По данным "Ромир", в 2015 году подтвердивших такую позицию было 34%, в 2017 году 35%. При этом число людей, которые заявили, что стараются покупать меньше лекарств, чтобы сэкономить, снизилось с 32% в 2017 году и 36% в 2015 году до 30% в 2018 году, уточняется в исследовании.

Однако, по статистическим данным, число россиян, пытающихся в целях экономии заменить дорогие импортные лекарства на доступные отечественные аналоги, практически не изменилось по отношению к показателям 2017 года (18%), вернувшись на уровень 2015 года (17%).

В опросе приняли участие 1800 человек в возрасте от 18 лет старше, проживающие во всех типах населенных пунктов, во всех федеральных округах. Выборка репрезентирует взрослое население России, отметили в "Ромире".

О компании

Ромир - российский частный холдинг, специализирующийся на маркетинговых, медиа- и социально-экономических исследованиях. Компания располагает широкой собственной региональной сетью в России и странах ближнего зарубежья.