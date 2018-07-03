Дума приняла закон о распространении въезда в РФ по электронным визам на аэропорты ДФО

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Госдума приняла во вторник в третьем, окончательном чтении правительственный законопроект, распространяющий на аэропорты Дальневосточного федерального округа (ДФО) упрощенный порядок въезда в РФ по электронным визам.

Законом устанавливается, что перечень аэропортов ДФО будет определять правительство РФ. В настоящее время на территории ДФО расположено девять аэропортов. Из них, помимо воздушного пункта пропуска Владивосток (Кневичи), который уже действует по электронным визам, технически оснащены следующие воздушные пункты пропуска: Петропавловск-Камчатский (Елизово), Благовещенск, Хабаровск (Новый), Южно-Сахалинск (Хомутово).

"Именно на эти воздушные пункты пропуска, расположенные на территории Дальневосточного федерального округа, будет распространен упрощенный порядок въезда иностранных граждан по электронным визам", - говорится в документе. При этом поясняется, что на остальные аэропорты Дальнего востока, упрощенный порядок въезда иностранных граждан по электронным визам будет распространяться "по мере оснащения их соответствующими программно-техническими комплексами".

Подобные меры, отмечают в кабмине, позволят увеличить туристический поток в регион и повысить его инвестиционную привлекательность.

Программа выдачи электронных виз работает с 1 августа 2017 года. Сейчас иностранцы могут приехать по электронной визе в Приморский край, на Камчатку и на Сахалин.