Арктическая авиаэкспедиция по девяти странам стартовала в Самарской области

САМАРА, 3 июля. /ТАСС/. Арктическая авиационная экспедиция, маршрут которой пройдет через девять стран, включая Россию, стартовала во вторник утром из Самарской области, сообщает корреспондент ТАСС.

Три самолета-амфибии друг за другом поднялись в небо со взлетно-посадочной полосы небольшого аэродрома в селе Красный Яр и отправились на северо-восток.

В преддверии старта корреспондент ТАСС встретился с участниками экспедиции и расспросил их о предстоящем путешествии.

Впервые в истории отечественной авиации

Самолетам предстоит пролететь более 20 тыс. км над полярными территориями. Как сообщили в оргкомитете экспедиции, подобный перелет на отечественных самолетах-амфибиях пройдет впервые в истории российской авиации.

"Маршрут экспедиции составляет порядка 11 тыс. морских миль (20 тыс. км - прим. ТАСС). В России идем напрямую через города Урай, Сургут на Норильск, Тикси, выходим на Северный Ледовитый океан и далее вдоль берега до мыса Шмидта и бухты Провидения", - рассказал координатор проекта и один из участников экспедиции, председатель совета директоров НПО "Аэроволга" Сергей Алафинов.

По его словам, далее маршрут пролегает через Аляску, Канаду, Гренландию, Исландию, Великобританию, Норвегию, Швецию, Финляндию, после чего экспедиция через Великий Новгород, Ярославль и Чебоксары вернется в Самарскую область. По пути запланировано около 50 остановок и посадок. "Рассчитываем завершить экспедицию в течение примерно 40 дней", - поделился подробностями Алафинов.

Как рассказал другой участник экспедиции - космонавт-исследователь, Герой Советского Союза, член-корреспондент РАН Олег Атьков, идея этого перелета получила поддержку в администрации президента России, в МИД и Минтрансе РФ. "Все в рамках своих возможностей оказали содействие", - отметил Атьков.

Инфографика Арктическая зона Арктика — северная полярная область Земли, включающая окраины материков Евразии и Северной Америки, почти весь Северный Ледовитый океан с островами, за исключением прибрежных островов Норвегии, а также прилегающие части Атлантического и Тихого океанов. С Арктикой "граничат" пять стран: Россия, Канада, США, Норвегия и Дания.

Стартовавшая арктическая экспедиция станет первым этапом кругосветного океанического перелета "20 тысяч лье над водой". В рамках этого глобального проекта, маршрут которого пройдет по побережьям четырех континентов, трех океанов и семи морей, запланировано также авиапутешествие в Антарктиду.

"Если все будет в порядке с арктическим этапом, то мы осуществим в следующем году второй, антарктический этап. Как известно, в начале 2020 года исполнится 200 лет открытию Антарктиды русскими мореплавателями", - отметил Алафинов.

Шестеро россиян и француз

В составе нынешней экспедиции семь человек - шестеро россиян и один француз. Руководитель экспедиции - летчик-космонавт, Герой России Валерий Токарев, научный руководитель - Олег Атьков. Единственный зарубежный участник перелета - пилот гидроавиации Лоик Блез.

В перелете задействованы уникальные самолеты-амфибии российского производства - два LA-8 (восемь посадочных мест, общий вес груза - до 2,6 тонн) и один "Борей" (два посадочных места, общий вес груза - до 700 кг). Самолеты будут лететь на высоте до 3 тыс. метров со скоростью около 200 км/ч. И LA-8, и "Борей" производятся в НПО "Аэроволга".

"Полет на отечественной, а не на зарубежной технике - это очень важно. Наши пилоты много летают по всему миру - на иностранных "Робинсонах", "Сесснах", "Пайперах", а вот на отечественных самолетах - как-то нет. Да и иностранцам будет интересно посмотреть на наши самолеты", - отметил Алафинов.

Как заявляют организаторы перелета, основная цель экспедиции - проведение различных климатических и медико-биологических исследований, зондирование Земли с малых высот и разработка будущих маршрутов авиационного туризма по российскому Северу.

Эксперименты на себе

В рамках экспедиции будут проведены и различные медико-биологические исследования. Эксперименты путешественники будут ставить на самих себе.

"С собой мы берем некоторое научное оборудование, разработанное в отечественных научных компаниях и направленное на оценку работоспособности человека. В условиях экспедиции мы попадем в искусственную среду, связанную с тем, что там будет полярный день. Солнце практически не будет заходить и станет одним из факторов, сбивающих циркадные ритмы", - рассказал Атьков.

На состояние путешественников будет влиять и широкий диапазон температуры окружающей среды - от минус 20 до плюс 20 градусов. Мобильная аппаратура на телах участников экспедиции будет записывать электрокардиограмму и отправлять данные при наличии связи в московский медицинский штаб.

"МГУ и еще ряд академических институтов приняли участие в подготовке еще одной части научной программы, которая направлена на изучение генома человека. Чтобы ученые определили, насколько циркадные ритмы изменяют те гены, которые отвечают за регуляцию этих самых ритмов, мы оставили перед вылетом свои исходные генетические данные и потом их сверят после нашего возвращения", - сказал Атьков.

Арктический туризм

Еще одна задача экспедиции - оценить возможности для авиационного туризма. "Наша задача - посмотреть, как вернуть те возможности, которые были в Советском Союзе, когда более 800 Ан-2 работало на Севере и каждый более-менее большой населенный пункт имел взлетно-посадочную площадку для авиатехники. Сегодня этого, к сожалению, ничего нет", - отметил Алафинов.

Пилоты считают, что российский Север станет при должном развитии маршрутной сети популярным у туристов. "Надеюсь, что мы сможем дать вполне определенные рекомендации российскому Минтрансу - какую создать дорожную карту, чтобы Север стал привлекательным для туристов. Да, конечно, там бывают очень тяжелые климатические периоды, но там бывает и прекрасный период в апреле, когда белый снег, солнце и температура около 10 градусов, или вот сейчас в июле, когда там зацвела тундра", - сказал Алафинов.

Экспедиция позволит выявить проблемы авиатуризма в России для иностранных пилотов, подчеркнул директор Российской общественной организации пилотов и граждан- владельцев воздушных судов (АОПА России) Андрей Иванов, также участвующий в экспедиции.

"У нас в России иностранный пилот может прилететь только в международный аэропорт. Прилететь на частный аэродром - это целая проблема: нужно получать персональное разрешение в Росавиации, и это очень сильно осложняет туризм", - подчеркнул Иванов.