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Филиал Центра изучения России Харбинского института будет создан в Северодвинске

Общество
3 июля, 13:03 UTC+3 АРХАНГЕЛЬСК АРХАНГЕЛЬСК 3, июля. /ТАСС

Отмечается, что специалисты филиала будут изучать возможности России и Китая в области исследования и освоения ресурсов Арктики

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АРХАНГЕЛЬСК, 3 июля. /ТАСС/. Филиал Центра изучения России Харбинского инженерного университета (Китай) будет создан в Северодвинске Архангельской области осенью 2018 года. Об этом ТАСС сообщил проректор по международному сотрудничеству Северного Арктического федерального университета Константин Зайков.

"Осенью в Северодвинске на базе гуманитарного института филиала САФУ будет создан филиал Центра исследований России Харбинского инженерного института. Они будут заниматься изучением возможностей России и Китая в области исследования и освоения ресурсов арктического региона", - сказал Зайков.

Он уточнил, что будут изучаться как экономические, так и гуманитарные вопросы. "Здесь не нужно искать каких-то подводных камней, потому что Китай уже очень сильно инвестирует в Россию, и понятно, что, инвестируя в Россию, они хотят понимать, насколько это будет выгодно. Появление таких совместных центров - это обычная логика сопровождения тех экономических процессов, которые уже проходят", - сказал проректор.

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