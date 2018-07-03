Филиал Центра изучения России Харбинского института будет создан в Северодвинске

АРХАНГЕЛЬСК, 3 июля. /ТАСС/. Филиал Центра изучения России Харбинского инженерного университета (Китай) будет создан в Северодвинске Архангельской области осенью 2018 года. Об этом ТАСС сообщил проректор по международному сотрудничеству Северного Арктического федерального университета Константин Зайков.

"Осенью в Северодвинске на базе гуманитарного института филиала САФУ будет создан филиал Центра исследований России Харбинского инженерного института. Они будут заниматься изучением возможностей России и Китая в области исследования и освоения ресурсов арктического региона", - сказал Зайков.

Он уточнил, что будут изучаться как экономические, так и гуманитарные вопросы. "Здесь не нужно искать каких-то подводных камней, потому что Китай уже очень сильно инвестирует в Россию, и понятно, что, инвестируя в Россию, они хотят понимать, насколько это будет выгодно. Появление таких совместных центров - это обычная логика сопровождения тех экономических процессов, которые уже проходят", - сказал проректор.